El tríplex de lujo de Rosalía en Madrid

Rosalía está a punto de cerrar uno de los capítulos más esperados: el de su nuevo hogar. Y no es una casa cualquiera. Las primeras imágenes del tríplex que se está reformando en el barrio de Salamanca ya han visto la luz, y son una barbaridad.

Según adelanta EL ESPAÑOL en exclusiva, los trabajos de albañilería e instalaciones ya han finalizado. El piso —un antiguo local reconvertido en vivienda de 1.400 metros cuadrados— podría entregarse a la cantante en octubre. Joaquín Torres, el arquitecto de las estrellas, ha convertido un espacio diáfano en un espectáculo de tres plantas.

Así es el triplex por dentro (y sin decoración)

Las fotos filtradas muestran un inmueble aún en fase de acabados, pero ya se intuye la escala: techos altísimos, huecos enormes para ventanales y una distribución que recuerda más a un loft neoyorquino que a un piso madrileño. El local original ha dado para tres niveles, y las escaleras interiores prometen ser una pieza de diseño. El triplex, aún en obras, ya impresiona por sus dimensiones.

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Los acabados, según las mismas fuentes, serán de primerísima calidad. Torres no escatima cuando trabaja para nombres como el de Rosalía, que ya ha demostrado en su anterior casa que el minimalismo cálido es lo suyo. De hecho, la artista se ha dejado ver varias veces en su Instagram enseñando detalles de obras anteriores, y su gusto por los materiales naturales y la luz está más que claro.

Joaquín Torres, el arquitecto que convierte locales en palacios

Joaquín Torres lleva años transformando bajos comerciales en lujosas viviendas para la élite. De Rafa Nadal a una larga lista de empresarios, su firma A-cero es sinónimo de arquitectura escultórica. Con este tríplex, vuelve a demostrar que cualquier espacio se puede convertir en un palacio, siempre que la cartera acompañe.

En este caso, el local del barrio de Salamanca pasará de ser un espacio muerto a una de las viviendas más exclusivas de la capital. El proyecto ha durado más de un año y ha implicado un refuerzo estructural importante para crear las tres plantas.

¿Por qué nos importa tanto la casa nueva de Rosalía?

Aquí va el análisis. Rosalía no es solo una cantante: es un icono global que marca tendencia hasta en el papel pintado que elige. Su mudanza es una noticia porque es el siguiente capítulo de una trayectoria que no deja de crecer. Además, en un Madrid donde el metro cuadrado de lujo está por las nubes, una operación de de este calibre es puro postureo aspiracional que en redes se traduce en miles de comentarios.

Pero vayamos más allá. Este tipo de exclusivas inmobiliarias nos encantan porque mezclan dos cosas que nos chiflan: el dinero y el interiorismo ajeno. Torres sabe eso mejor que nadie, y la filtración de las imágenes (controlada o no) mantiene a Rosalía en el centro del cotilleo sano. Eso sí, el debate sobre si son necesarios 1.400 metros para una persona sola queda para otro día.

Lo que está claro es que octubre se presenta movidito. Para entonces, si no hay retrasos, Rosalía podrá colgar las cortinas y darnos el tour definitivo. O no, porque su nivel de privacidad es otro cantar. Lo único seguro es que este tríplex dará mucho que hablar cuando se vea acabado. No es la primera vez que una estrella del pop español elige Madrid para instalarse; Aitana, por ejemplo, también dio el salto a un ático en el centro, pero el proyecto de Rosalía juega en otra liga.

El chisme en 3 claves (TL;DR)