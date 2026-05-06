El coste real de la Princesa Leonor en la Carlos III

¿De verdad estudiar en una universidad pública sale gratis cuando la alumna es la heredera al trono de España? La princesa Leonor ha elegido Ciencias Políticas en la Carlos III de Madrid, y esa decisión, aparentemente modesta, esconde un debate económico de fondo que Lecturas ha sacado a la luz esta semana.

La revista ha calculado, con datos reales, lo que costará al erario el paso de Leonor por la Carlos III durante cuatro años. Y la cifra no es la que aparece en el folleto de matrícula para el resto de los estudiantes.

El precio de matrícula de Leonor en la Carlos III: lo que paga cualquier alumno

La Universidad Carlos III de Madrid cobra aproximadamente 1.000 euros por curso académico en el grado de Ciencias Políticas. Eso significa que los cuatro años de carrera de Leonor tendrían un coste académico oficial de algo más de 4.000 euros en total, sin contar con posibles repeticiones de asignaturas.

Publicidad

Es un precio que sitúa a la heredera al trono en las mismas condiciones formales que cualquier otro estudiante de una universidad pública madrileña. Leonor, que accede a través del sistema de Early Admission por su historial en el extranjero, no tendrá ningún descuento especial ni tampoco ningún recargo por su condición real.

Lo que Lecturas revela sobre el coste real de Leonor en la universidad

La revista ha ido más allá de la matrícula para calcular todo lo que rodea a Leonor cuando entra en un campus universitario. La Carlos III, ubicada en Getafe, ha tenido que coordinarse con el Ministerio del Interior para articular un dispositivo de seguridad permanente que no tiene equivalente en ningún otro alumno de España.

Ese dispositivo, que incluye escolta, adaptaciones logísticas en el edificio y protocolos de acceso diferenciados, representa el grueso del coste real que asumirá el contribuyente durante los próximos cuatro años académicos. La matrícula, en este contexto, es casi anecdótica.

La Carlos III y el reto de integrar a Leonor como una estudiante más

El campus de Getafe recibirá en septiembre a una alumna que combina compromisos institucionales de la Casa Real con el calendario académico ordinario. La dirección de la Carlos III ha confirmado que Leonor seguirá el plan de estudios completo, con los mismos exámenes y las mismas entregas que el resto de sus compañeros.

El equilibrio entre normalidad académica y protocolo real es el principal reto organizativo. Leonor tendrá que acudir físicamente a Getafe desde el Palacio de La Zarzuela, situado a menos de 20 minutos en coche, lo que facilita la logística diaria pero no elimina la necesidad de un operativo de seguridad constante.

Leonor frente a su hermana Sofía: dos universidades, dos presupuestos

La elección de Leonor contrasta radicalmente con la de la infanta Sofía, que estudia en el Forward College, un centro privado vinculado a la University of London que cuesta alrededor de 18.000 euros por curso. En total, cuatro años de Sofía equivalen a unos 90.000 euros que Felipe VI y Letizia sufragan con su asignación personal.

Los cuatro años de Leonor en la Carlos III, solo en concepto de matrícula, se quedan en torno a esos 4.000 a 5.000 euros que Lecturas ha puesto en portada. La paradoja es que la heredera al trono, cuya formación corre en parte a cargo del Estado, elige la opción más barata en términos académicos, aunque no en términos de gasto público total.

Publicidad

Concepto Leonor (Carlos III) Sofía (Forward College) Coste matrícula por curso ~1.000 € ~18.000 € Coste total 4 años (matrícula) ~4.000–5.000 € ~90.000 € Quién paga la matrícula Estado / Casa Real Felipe VI y Letizia Coste seguridad y logística Alto (cargo público) Sin dispositivo estatal Tipo de centro Universidad pública Centro privado internacional

El futuro universitario de Leonor y lo que dice de la monarquía española

La decisión de matricular a Leonor en una universidad pública no es solo logística: es un mensaje político medido. La Casa Real ha apostado por una imagen de proximidad institucional en un momento en que la monarquía necesita seguir construyendo legitimidad social entre las generaciones más jóvenes.

Que Leonor elija la Carlos III, con su perfil académico riguroso y su vocación de servicio público, proyecta una imagen de seriedad y arraigo que difícilmente habría conseguido con un máster en el extranjero. El coste real, por tanto, no se mide solo en euros: también se cuenta en credibilidad institucional ganada.