RTVE se pasa y destripa el falso embarazo de Matilde en 'Valle Salvaje'

RTVE se ha vuelto a marcar un spoiler de los que arden en Twitter. La promo del capítulo 408 de Valle Salvaje ha soltado una bomba: Matilde, el personaje que lleva semanas luchando por un embarazo de ensueño, muy probablemente ni lo pispeó. El culebrón de La 1 ya estaba enredado, y ahora el equipo de promociones le ha echado gasolina al fuego con un avance que deja todo el salseo a la vista.

En el vídeo que la Corporación publicó el martes, Victoria Salcedo de la Cruz, la archienemiga de la familia, se reúne en la capilla con Benigna, la mujer que atiende a Matilde durante su supuesto embarazo. La escena es clarísima: o hay gato encerrado o RTVE ha editado con pura maldad. El gesto de las dos actrices y la frase “Benigna, ¿está embarazada Matilde?” que la promo deja caer apuntan a un engaño monumental. Vamos, que el hijo que Atanasio y Matilde esperaban con tanto anhelo puede ser puro teatro.

Victoria y su plan retorcido

La exduquesa nunca tragó a Matilde, y tras la muerte de Gaspar la tirria se volvió obsesión. En el capítulo 407, emitido este lunes, Matilde, cada vez más débil, juró que haría “todo” para ser madre. Atanasio sigue convencido de que alguien adulteró el bebedizo de Benigna. Y todos los caminos llevan a Victoria Salcedo de la Cruz. La promo desvela que la matriarca podría haber orquestado un falso embarazo solo para destrozar a nuera. El culebrón vuelve a demostrar que en Valle Salvaje el amor duele y el parentesco es arma de destrucción masiva.

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El enredo no acaba aquí: la promo también muestra a Petra, la partera, colándose de noche en la Casa Grande junto a otra mujer encapuchada. ¿Tiene que ver con María? ¿O es otra pieza del plan de Victoria? Y Alejo confiesa a su tía que él mató a Domingo. Un destripe en toda regla. Cosas que pasan en 2026.

RTVE y su vicio de hacer spoilers

No es la primera vez que el departamento de promociones de La 1 deja con el culo al aire una trama, y el fandom de series como La Promesa ya está curado de espanto. Esta vez, con Valle Salvaje, han apretado el acelerador justo cuando la tercera temporada pide intriga. ¿Les sale a cuenta? En datos de audiencia, sí: cada avance gamberro dispara los comentarios en redes y mantiene la serie en el top de la tarde, el mejor dato de La 1 en lo que va de año. Pero para el espectador fiel que quiere descubrir el pastel por sí mismo, duele un poquito. La plataforma de RTVE Play ya ha recogido la secuencia en cuestión, y el peine de comentarios va desde “¡Bien jugado, promo!” hasta “Otro spoiler y cancelo la siesta”.

La serie comenzó en 2024 como apuesta de La 1 para sustituir a La Moderna, y desde entonces ha ido tejiendo una red de mentiras, muertes y parentescos imposibles. Con este giro sobre el falso embarazo, los guionistas se la juegan: si confirmado el timo, Atanasio podría separarse de Matilde, y la guerra con Victoria pasaría a otro nivel. Si es solo un despiste de promo, la audiencia habrá pasado dos semanas comiendo palomitas sin necesidad. En cualquier caso, RTVE ha conseguido lo que buscaba: que hablemos de Valle Salvaje incluso fuera del horario de la telenovela.

El chisme en 3 claves (TL;DR)