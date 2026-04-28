Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Carlos III desde 2026

Leonor cambia el uniforme militar por los apuntes de Ciencias Políticas, y el campus que la verá pelearse con el temario es la Carlos III de Madrid. Lo confirmaron este lunes Casa Real y la propia universidad, después de meses de quinielas que apuntaban a Comillas, IE o incluso a una opción internacional.

La princesa de Asturias arrancará el grado en septiembre de 2026 y lo cursará durante cuatro años, según ha avanzado Europa Press. Es la primera vez que una heredera al trono pisa una pública para su carrera universitaria, y la decisión, lo mires por donde lo mires, manda mensaje.

Por qué la Carlos III y no otra cualquiera

La Universidad Carlos III de Madrid tiene un grado de Ciencias Políticas con buena prensa académica, fuerte componente internacional y un campus, el de Getafe, que no destaca por glamur sino por exigencia. La elección rompe con la tradición de monarcas formados en universidades privadas o extranjeras y conecta con el perfil más institucional que el Zarzuela lleva trabajando desde hace años.

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Felipe VI estudió Derecho en la Autónoma, sí, pero remató con un máster en Georgetown. Su hija sigue una línea parecida en lo público pero más pegada al terreno: cuatro años en una universidad madrileña, sin escala estadounidense de momento. Casa Real lleva tiempo cuidando la imagen de cercanía y normalidad, y este movimiento encaja como un guante.

El grado de la UC3M combina teoría política, relaciones internacionales, sociología, derecho y economía. Justo el menú que necesita alguien que algún día tendrá que firmar decretos, recibir embajadores y leer informes del CNI sin pestañear.

Cómo encajan los próximos cuatro años en su agenda

Leonor termina ahora su formación militar tras pasar por la Academia General de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire. Tres años de uniforme, instrucción y pocos focos. Lo que viene es justo lo contrario: una etapa civil, urbana y mucho más expuesta al día a día universitario.

La pregunta del millón en la redacción: ¿irá a clase como una más? La respuesta corta es que sí, con escolta discreta y protocolo adaptado, pero asistiendo presencialmente. Es el modelo que ya usaron en su día Guillermo de Holanda o Victoria de Suecia, con resultados desiguales pero sin escándalo. Veremos.

Lo que no va a poder es escapar del foco. Cada apunte filtrado, cada cafetería del campus, cada compañero de grupo de trabajo va a ser noticia. El primer día de clase de septiembre va a ser el evento mediático del otoño, guste o no a la propia interesada.

Qué dice esta decisión y a qué se parece

Comparemos. Cuando Felipe eligió Derecho en la Autónoma a finales de los ochenta, el gesto se leyó como apertura democrática de la Corona. Ahora, con Leonor en una pública madrileña tras tres años de formación militar, el mensaje es de continuidad reforzada: monarquía preparada, técnica y no aislada en burbujas privadas. La elección de Ciencias Políticas, además, no es casual. Reinar en 2030 y pico va a exigir entender movimientos sociales, populismos, polarización y geopolítica mucho mejor que firmar contratos. El plan de estudios encaja con el oficio que le espera.

El paralelismo más cercano fuera de España es el de la princesa Isabel de Bélgica, que estudió Historia y Política en Oxford y luego añadió un máster. Distinto país, mismo enfoque. La diferencia: Leonor lo hace en casa y en pública, y eso tiene lectura política propia.

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El curso 2026-2027 arranca en septiembre. A partir de ahí, cuatro años en los que la veremos crecer entre exámenes, prácticas y, seguramente, algún acto institucional cuadrando con calendario lectivo. Tela de seguimiento por delante.

El chisme en 3 claves (TL;DR)