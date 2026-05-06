Remake de One Piece en Netflix: fecha confirmada, pero solo 7 episodios

Netflix ha soltado por fin la fecha de estreno de The One Piece, el remake que Wit Studio lleva años cocinando. Y la noticia es agridulce: febrero de 2027 y solo 7 episodios para empezar. Vamos, que la travesía para ver a Luffy con el trazo nuevo va a ser más larga que un arco de relleno de la serie original.

La plataforma ha confirmado por sus redes que la serie no llegará este año, sino en febrero de 2027, un horizonte que ha dejado a los fans con cara de pocos amigos. Después de meses pidiendo información, el anuncio sabe a poco: casi dos años desde que se presentó el proyecto y todavía toca esperar otros nueve meses largos. Eso sí, el formato tiene su aquel: los siete capítulos se lanzarán de golpe el mismo día del estreno, así que al menos habrá maratón.

Cada episodio durará 40 minutos y adaptará los primeros 50 capítulos del manga de Eiichiro Oda, aproximadamente la mitad del arco de East Blue. La cuenta es sencilla: con este paso, adaptar toda la saga hasta el timeskip llevaría más temporadas que la serie de JoJo's Bizarre Adventure en Netflix, y ya es decir. La producción ha sido titánica, pero el ritmo tan bajo deja la sensación de que entre tanda y tanda se nos irá la juventud. Netflix no ha soltado prenda sobre cuándo llegaría una segunda temporada, y eso inquieta más que un Almirante de la Marina.

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Netflix, Wit Studio y la maldición de los animes que se hacen de rogar

No es la primera vez que la plataforma juega al despiste con una adaptación ambiciosa. El caso de JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean fue parecido: lanzamientos en tandas separadas por meses, poca comunicación y una comunidad que acabó agotada. Aquí, con una obra tan mastodóntica como One Piece, el riesgo de perder impulso es mayúsculo. Wit Studio tiene el talento, pero la distribución puede enfriar hasta al nakama más fiel. Aún así, la factura visual promete ser un salto generacional respecto a la serie clásica, y eso ya es algo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La animación de Wit Studio y el cariño por el material original dan ganas de marcar el calendario. Pero la espera hasta 2027, los solo siete episodios y el historial de Netflix con los ritmos de publicación restan fuelle. Véala con una taza de paciencia, o mejor, póngase al día con el anime clásico mientras tanto.

El resumen para vagos (TL;DR)