Quiniela de fútbol femenino: el decreto la hace oficial y permanente

Ya era hora. Hoy, 5 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros ha metido un gol por toda la escuadra al desequilibrio en el deporte: la Liga F femenina se instala de forma permanente y oficial en la quiniela, el juego de azar más clásico de España. Y no como un parche simbólico, sino con el 15% de la recaudación directa a los clubes femeninos.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha sido clara: "Hoy metemos un gol a la desigualdad". Una frase que va más allá del titular porque, durante más de una década, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha peleado para que esto ocurriera y siempre faltaba "voluntad política".

Un decreto ley que noquea las barreras

El decreto, que ahora debe ratificarse en el Congreso en las próximas semanas, llega tras innumerables idas y venidas. De hecho, el Consejo Superior de Deportes (CSD) lleva un año trabajando en él. Pero el retraso ha sido increíble: en las comisiones de deportes del Parlamento, tanto PSOE como PP aprobaban iniciativas por unanimidad que luego nunca se traducían en decisiones ejecutivas. Un loop kafkiano que hoy se rompe.

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María José López, abogada de la AFE, ha hablado con infoLibre y ha celebrado la medida como "una gran victoria sobre el plano social y económico", recordando que la campaña #QuinielasEnFemenino llevaba activa desde 2019. Y es que, aunque parezca increíble, la quiniela ha lucido partidos de ligas extranjeras como la inglesa de manera habitual, mientras que la Liga F apenas aparecía de forma testimonial. De locos.

Seis millones de euros al año para empezar

La cifra concreta no es menor. Con datos de 2023, el 15% de la recaudación habría supuesto 6,15 millones de euros para el fútbol femenino. Un balón de oxígeno que se reparte de forma equitativa según las necesidades de los clubes, no solo entre los grandes. El Barça, que acumula cuatro Ligas F seguidas y facturó 22,5 millones en 2024-2025, ya es un transatlántico; pero para otros equipos la inyección es vital.

El reparto lo gestionará la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), con un 49,9% para diputaciones, un 45,5% para las ligas profesionales (masculina y femenina) y un 4,5% para la RFEF. La diferencia ahora es que el fútbol femenino deja de ser el invitado silencioso en una partida de cartas y se sienta en la mesa con su propio plato.

Del 'pleno al quince' de 2017 a un futuro con pegada

Conviene recordar que la primera vez que un partido femenino apareció en una quiniela fue en un Atlético de Madrid-Athletic Club de Bilbao de 2017, y aquello fue un espejismo. Desde entonces, algún encuentro suelto, pero nunca con la regularidad que ahora blinda este decreto. La Liga F, que se creó en 1988, ha tenido que esperar 38 años para equipararse en este aspecto al fútbol masculino, cuya liga nacional aparece en la quiniela desde hace casi 80.

El precedente marca la tecla: la igualdad en el deporte no se consigue solo con palabras, sino con reparto económico y visibilidad forzada cuando haga falta. La pregunta abierta ahora es cuánto tardarán en verse los primeros frutos en la asistencia a los estadios y los patrocinios, porque el efecto dominó de la quiniela en la conversación de los bares es real.

El chisme en 3 claves (TL;DR)