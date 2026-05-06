iOS 27 permitirá elegir Gemini o Claude en Apple Intelligence

Apple lo ha vuelto a hacer: si tu IA no es la mejor, abres la puerta a las que sí lo son. iOS 27 traerá un sistema de extensiones para que Gemini, Claude y otros modelos de lenguaje externos se encarguen de funciones clave de Apple Intelligence. La noticia, destapada por Mark Gurman en Bloomberg y recogida por The Verge, confirma que el próximo sistema operativo del iPhone dejará elegir motor de IA como quien cambia de navegador.

Un menú de cerebros para Apple Intelligence

La gran novedad tiene nombre: extensiones de IA. A partir de iOS 27, con solo instalar la app de Gemini de Google DeepMind —accesible desde su página técnica— o la de Claude de Anthropic, el iPhone permitirá que esos modelos ejecuten acciones de Image Playground y las herramientas de escritura que hasta ahora gestionaban los modelos propios de Apple. La mecánica recuerda a la integración con ChatGPT que ya vimos en versiones anteriores, pero ahora se amplía a más funciones.

Durante la WWDC del próximo 8 de junio, que ya calienta motores en su web oficial, veremos cómo el asistente virtual y otras piezas del ecosistema se pintan de color forastero. Apple quiere ser la plataforma sobre la que corran los mejores cerebros, aunque no todos lleven su firma.

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Más allá de Siri: todas las herramientas se tiñen de color forastero

Gurman no se queda en Siri. Las voces también cambian de dueño: cada IA podrá asociarse a una voz distinta, de modo que una frase generada por Claude suene diferente a una respuesta cocinada por Gemini. La idea es que el usuario sepa en todo momento quién está pensando, y que pueda elegir tonos según el contexto.

Además, Image Playground y las herramientas de escritura —los dos pilares de Apple Intelligence— podrán delegarse por completo. Si el modelo de Cupertino flaquea, que lo arregle el de Mountain View. El sistema funciona mediante extensiones que no ejecutan los modelos en local, sino que conectan con la nube de cada proveedor, así que la privacidad será el tema estrella de la keynote.

Vamos, que iOS 27 convierte el iPhone en una pasarela de IAs donde Apple pone el escaparate y otros la mercancía. Del horno de la manzana solo sale la bandeja.

¿Victoria de la plataforma o derrota del modelo propio?

El movimiento es tan inteligente como humillante. Apple admite implícitamente que sus modelos no pueden competir con los de OpenAI, Google o Anthropic, pero en lugar de seguir quemando recursos para alcanzarlos, convierte su sistema operativo en el árbitro neutral de la contienda. Algo así ya hizo con los navegadores hace años y le funcionó de maravilla.

El contexto aprieta. La presión regulatoria europea exige interoperabilidad y puertas abiertas, y este gesto le ahorra peleas. Además, al delegar funciones a modelos que no procesan datos en el dispositivo, Apple se quita de encima el riesgo de fallos que queman reputación. El usuario gana variedad, Apple gana relevancia, y en Cupertino ganan tiempo para que sus ingenieros intenten ponerse al día sin que se note demasiado.

La WWDC del 8 de junio se presenta como un desfile de inteligencias ajenas con la manzana como anfitriona. Veremos si en la beta lo cuentan con altanería o con humildad. El mensaje entre líneas es claro: si no puedes con el enemigo, haz que viva dentro de tu teléfono.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La jugada es pragmática, audaz y probablemente inevitable. El usuario sale ganando porque podrá elegir el mejor motor para cada tarea, y Apple se posiciona como la gran plataforma de IA sin el coste de mantener la mejor IA. El único pero es que huele un poco a parche temporal mientras sus modelos despegan, pero mientras tanto, el iPhone se convierte en la navaja suiza más inteligente — aunque las cuchillas las fabriquen otros.

El resumen para vagos (TL;DR)