Sam Altman critica a Anthropic por miedo… y luego lo repite

Sam Altman nos ha regalado esta semana una clase magistral de 'donde dije digo, digo Diego'. El CEO de OpenAI arremetió contra Anthropic por sembrar miedo con su IA y, acto seguido, ha presentado un modelo que aplica la misma receta hasta el último condimento. La hipocresía en la cumbre de la inteligencia artificial ya no sorprende, pero esta jugada tiene una ironía tan fina que merece párrafo aparte.

La táctica del miedo, por Sam Altman

OpenAI acaba de lanzar GPT-5.5 Cyber, una variante de su último modelo enfocada en ciberseguridad. El texto de presentación es impecable: el modelo es tan potente que solo unos pocos 'defensores cibernéticos críticos' podrán usarlo. Infraestructuras esenciales, redes eléctricas, sistemas financieros... y un sistema de monitorización para que no se cuele ningún travieso. En esencia, el discurso del miedo que tanto criticó Altman hace apenas una semana.

La presentación incluyó un mensaje en X del propio Altman en el que hablaba de trabajar con el Gobierno para establecer un acceso certificado. Ni nombres de los elegidos, ni detalles técnicos profundos. Solo ese uy, uy, esto es demasiado peligroso que ya hemos oído antes.

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Misma obra, distinto teatro

Anthropic, el gran rival, había hecho exactamente lo mismo con Mythos, una herramienta casi gemela. El discurso fue calcado: modelo avanzado de ciberseguridad con doble uso, restricción de acceso, puesta en escena de responsabilidad corporativa. La diferencia es que cuando lo hizo Anthropic, Sam Altman salió a criticarlo en público. Dijo que era como fabricar una bomba atómica y luego venderte el búnker. La frase quedó tan redonda que los medios la recogieron al instante.

Ahora, una semana después, Altman aprieta el botón de 'copiar estrategia' sin pestañear. Y lo hace con un modelo que, según el instituto de Seguridad de la IA de Reino Unido, está a la par de Mythos en rendimiento experto. Tanto GPT-5.5 Cyber como su rival elevan las tasas de superación en tareas de ciberseguridad más de un 20% respecto a sus predecesores.

El baile de la hipocresía (y los números cantan)

La evaluación del Instituto de Seguridad de la IA británico confirma que ambos modelos son dos de los más potentes jamás analizados. GPT-5.5 Cyber alcanzó un 71,4% de media frente al 52,4% de la generación anterior, mientras que Mythos Preview se fue al 68,6%. Básicamente, estamos ante un empate técnico con narrativas idénticas. Lo único que cambia es la marca que firma el comunicado.

Esta danza de hipocresía corporativa tiene un trasfondo más jugoso: la carrera por cotizar en bolsa y la presión de los inversores. Cada nuevo modelo debe ser el más poderoso, el más exclusivo y, a ser posible, el que asuste un poquito. El miedo vende, y en OpenAI lo saben tan bien como en Anthropic. O mejor, porque han aprendido del rival en tiempo récord.

Mientras tanto, Europa mira desde la barrera. Arthur Mensch, CEO de Mistral, lo resumió con claridad: hay que dejar de ser vasallos tecnológicos de Estados Unidos. Y viendo cómo se reparten el pastel del miedo a ambos lados del charco, quizá tenga más razón de la que parece. La pregunta incómoda es si alguien en Bruselas está tomando nota o seguimos en modo espectador.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La ironía de ver a Altman calcando la jugada que el mismo criticó es material de museo, y el trasfondo de pugna empresarial añade salsa. El avance técnico es real, pero la opacidad y el teatro restan puntos — esperemos que el siguiente acto no sea otro déjà vu.

El resumen para vagos (TL;DR)