El inquietante thriller de Netflix con dos estrellas de Marvel que devorarás en una noche

Empezamos este mayo de 2026 con propuestas muy potentes y Netflix sabe exactamente cómo mantenernos al borde del asiento. La plataforma de streaming no deja de lanzar éxitos y, tras cerrar etapas importantísimas con el final definitivo de superproducciones como Stranger Things y otros fenómenos recientes, ahora apuesta por un formato mucho más directo.

La primera gran recomendación que puedes encontrar ya mismo en Netflix lleva la firma inconfundible de Camilla Läckberg: La cúpula de cristal . Si conoces la literatura criminal, sabes que ella es la reina indiscutible de la novela negra nórdica. Esta vez, nos entrega una historia donde el frío de los paisajes suecos se mezcla con un guion que no te da tregua.

La trama principal sigue los pasos de Lejla, una experimentada criminóloga del FBI que se ve obligada a regresar a su localidad natal, un pequeño pueblo llamado Granås. El motivo inicial de su viaje es la muerte de su madre adoptiva, un hecho ya de por sí doloroso, pero la situación no tarda en volverse una auténtica pesadilla.

Publicidad

A los pocos días de su llegada al pueblo, la hija de una amiga muy cercana desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Este acontecimiento opera como un detonante psicológico devastador para la protagonista. Y es que Lejla arrastra un trauma infantil brutal que jamás logró cicatrizar. Cuando era apenas una niña, fue secuestrada y obligada a vivir retenida dentro de una jaula de cristal. Ahora, al ver las similitudes del caso, todo apunta a que el mismo secuestrador ha regresado a las andadas veinte años después.

El nivel de producción de esta entrega de Netflix es sobresaliente. La dirección de La cúpula de cristal corre a cargo de Henrik Björn y Lisa Farzaneh, quienes han sabido plasmar a la perfección ese ambiente gélido y hostil. Según la crítica especializada, estamos frente a una auténtica historia de suspense 'noir' sueco: asfixiante y tremendamente adictiva. Es una obra que se apoya en la tensión del ambiente y en un viaje psicológico que explora cómo las heridas de la niñez determinan nuestro comportamiento en la etapa adulta.

Actuaciones y secretos que triunfan en Netflix

Actuaciones y secretos que triunfan en Netflix | Fuente: Netflix

Para que un proyecto de este estilo funcione, el elenco debe transmitir esa angustia de forma creíble. En este apartado, Léonie Vincent brilla con luz propia al meterse en la piel de Lejla Ness. Su trabajo actoral nos regala una interpretación contenida que se encarna bien con el tono general de la serie. A través de ella, sientes la desesperación de una experta en analizar el comportamiento humano que, de repente, se ve sobrepasada por sus propios recuerdos. Junto a ella, destacan las participaciones de Johan Hedenberg y Johan Rheborg, quienes ayudan a construir ese entorno cerrado.

Si vives en una gran ciudad, quizás no lo notes, pero la serie retrata con gran realismo esa dinámica donde en los pueblos pequeños, las instituciones y los vínculos personales rara vez están separados. Esta cercanía forzada provoca que la paranoia se dispare, haciendo que la sospecha recaiga sobre cualquier vecino. Cabe destacar que, aunque la trama nos recuerde a sucesos trágicos como el famoso caso de Elizabeth Smart, la ficción no se basa en hechos reales, lo que le permite explorar giros mucho más crudos.

Los expertos valoran mucho la capacidad para mantener la atención en todo momento a lo largo de sus seis episodios, la solidez y la fiabilidad de su guionista. Todo se desarrolla con una honestidad narrativa brutal. No busca reinventar el género, sino que se planta como un thriller breve, contenido y efectivo. Cada pista sobre el misterio se va desvelando "poco a poco", logrando el ritmo de una película larga y dejando un sabor de boca totalmente satisfactorio en el catálogo de Netflix.

Netflix redobla su apuesta criminal con Él y Ella

Netflix redobla su apuesta criminal con Él y Ella | Fuente: Netflix

Pero la oferta de Netflix no se detiene ahí. La popular plataforma de streaming también ofrece desde hoy otra miniserie ambiciosa que muchos no tenían en su radar y que no pueden dejar pasar. Bajo el título de Él y Ella, este proyecto reúne a dos grandes estrellas conocidas mundialmente por sus papeles en Marvel Studios. Hablamos de Tessa Thompson, a quien seguro recuerdas como Valquiria, y Jon Bernthal, el inconfundible Frank Castle o Punisher. Ambos lideran una historia de investigación criminal con tintes noir que te atrapará rápidamente.

Este lanzamiento de Netflix cuenta con un equipo de primer nivel detrás de las cámaras. La dirección está en manos de William Oldroyd, conocido por su trabajo en Lady Macbeth, mientras que la producción corre por cuenta de Jessica Chastain. La historia nace de un fenómeno literario rotundo. Se basa en la novela superventas escrita por Alice Feeney, un libro que ha sido traducido a más de 35 idiomas en todo el mundo.

Publicidad

El argumento central es un rompecabezas espectacular. La sinopsis oficial nos describe “Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso”.

Un juego de perspectivas mortal en Netflix

La historia arranca con el descubrimiento del cadáver de una mujer llamada Rachel. En la novela original, este crimen ocurre en un recóndito pueblo inglés conocido como Blackdown. Anna Andrews, la presentadora de la cadena BBC interpretada por Tessa Thompson, no siente el más mínimo interés en cubrir la noticia. El motivo es que ella huyó de ese mismo pueblo cuando era una adolescente para no regresar jamás. Por su parte, su exmarido, el inspector Jack Harper, al que da vida Jon Bernthal, investiga el caso para la policía local.

Aquí es donde la trama de Netflix te vuela la cabeza: hay dos versiones del mismo caso. ¿Quién de los dos está mintiendo? Para esta adaptación audiovisual, la acción se trasladó a Estados Unidos, concretamente a Atlanta y Dahlonega, en el estado de Georgia, manteniendo las bases de la historia original.

El reparto secundario aporta una solidez increíble, contando con nombres de la talla de Pablo Schreiber como Richard, Crystal Fox dando vida a Alice, Marin Ireland en el papel de Zoe, Sunita Mani como Priya, Rebecca Rittenhouse interpretando a Lexy, Chris Bauer como Clyde y Poppy Liu en el rol de Helen. Cada uno de los seis capítulos dura menos de 50 minutos. Las reseñas han sido contundentes al calificar este proyecto como “Un thriller psicológico magistral y retorcido, repleto de mentiras y un giro de vértigo que deja con la boca abierta”. Así que ya lo tienes claro, prepara tu cuenta de Netflix y déjate llevar por el suspense más puro.