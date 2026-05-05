Google rediseña Gemini para iPhone y se carga su Material Design

Google ha decidido que su app de Gemini para iPhone deje de parecer un cuerpo extraño y empiece a comportarse como una nativa de iOS. El rediseño ya está llegando a algunos usuarios en pruebas, y la primera impresión es clara: Material Design ha salido por la puerta de atrás para dejar paso a una estética que bebe directamente de Liquid Glass, el lenguaje visual de Apple. Una jugada que, viniendo de Google, dice más de lo que parece.

Qué se ve exactamente en la nueva Gemini para iOS

Las capturas que circulan por la comunidad r/GeminiAI en Reddit, recogidas por 9to5Google, muestran una pantalla de inicio con fondo animado envolviendo el cuadro de búsqueda. Nada de los bloques planos y los rectángulos con sombritas a los que nos tenía acostumbrados Google. Aparecen elementos semitransparentes, gradientes adaptativos y desenfoque de fondo en la pantalla de chat. La tipografía también se ha pulido: fuentes más legibles y una jerarquía visual mucho más cuidada.

El botón ‘+’ ya no es un trámite. Ahora despliega un menú con todas las herramientas serias del ecosistema Gemini: adjuntar imágenes, cámara, subir archivos, acceso a recursos de NotebookLM, lienzo de trabajo, búsqueda profunda y aprendizaje guiado. Es decir, lo que llevábamos meses pidiendo: que Gemini en el móvil dejara de ser una versión recortada y se pareciera a la del navegador.

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Cosas que pasan en 2026.

Por qué Google se rinde al diseño de Apple (y hace bien)

Aquí está el meollo. Durante años, las apps de Google en iPhone se reconocían a kilómetros: cantaban a Android desde el primer scroll. Botones flotantes, paletas de color que no encajaban, animaciones con otra cadencia. Funcionaban, pero olían a portado. Que ahora Google abrace Liquid Glass —el lenguaje visual que Apple presentó en la WWDC del año pasado— es admitir que la guerra de los lenguajes de diseño en iPhone se gana en casa de Apple. Tiene lógica: si quieres que el usuario de iOS use tu chatbot en lugar del de la competencia, lo mínimo es que la app no se sienta como un intruso.

Thomas Kurian, director de Google Cloud, ya había soltado hace semanas en una entrevista que una actualización de Gemini estaba al caer y que internamente confiaban en el rendimiento. El rediseño es la parte visible. Detrás hay más: filtraciones del proyecto Google Omni, una apuesta por IA multimodal autónoma, y el rumor más jugoso del año, una nueva versión de Siri basada en modelos de Google que debutaría en la próxima WWDC. Si eso se confirma, cerraría dos años de promesas incumplidas de Apple Intelligence con un giro de guion que nadie tenía en la quiniela.

El precedente: cuando una app de Google se siente más Apple que Apple

No es la primera vez que vemos a Google esforzarse en iOS. Google Maps lleva años puliendo su versión para iPhone hasta el punto de que muchos usuarios la prefieren a Apple Maps. Lo mismo con Gmail o YouTube. Pero el rediseño de Gemini va un paso más allá: no es adaptar, es asumir el lenguaje visual de la plataforma rival. Y la jugada tiene contexto. Apple aún no ha rematado su propia apuesta de IA en iPhone — Apple Intelligence sigue funcionando a medio gas dos años después de su anuncio — y Google huele la oportunidad. Si la versión de Siri con modelos de Google es real, estaríamos ante el escenario más raro de la década: el asistente de Apple, hablando con cerebro de Google, dentro de una app que ya parece de Apple. Un bucle delicioso.

El plot twist nadie lo vio venir.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El rediseño pinta bien y las capturas convencen, pero hasta que no aterrice de forma estable y veamos si el rendimiento acompaña, el grueso del notición está en lo que llegará en la próxima WWDC. Si Siri con modelos de Google se confirma, esto sube a 9 sin despeinarse — pero hablamos de junio.

El resumen para vagos (TL;DR)