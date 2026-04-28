Wikiflix, el Netflix gratis de Wikipedia con 4.000 títulos

Existe un Netflix gratuito, legal y vinculado a Wikipedia, y se llama Wikiflix. Más de 4.000 títulos disponibles, sin suscripción y sin pedirte el correo. Vaya tela.

La plataforma lleva apenas dos años en marcha y ya ha colado en su catálogo películas, series, documentales y cortos que pertenecen al dominio público o que tienen licencias libres. Todo legal, todo gratis, todo a un clic. Y no, no es una web pirata escondida en la quinta pestaña de Google.

Qué es exactamente Wikiflix y por qué nadie te había hablado de ella

Wikiflix funciona como un agregador colaborativo: los usuarios añaden enlaces a obras audiovisuales que están libres de derechos o publicadas con licencias abiertas, y la plataforma las organiza en una interfaz tipo streaming clásico. Catálogo navegable, fichas con sinopsis, géneros, año, duración. La sensación es exactamente la de cualquier plataforma de pago, solo que aquí no hay pasarela.

Publicidad

Más de 4.000 títulos disponibles sin pagar ni un euro, según los datos que la propia plataforma exhibe. El proyecto bebe del espíritu de Wikipedia y de Wikimedia Commons, el archivo de medios libres de la fundación. De hecho, mucho del contenido sale directamente de ahí.

¿Qué te vas a encontrar? Pues sobre todo cine clásico que ya pasó al dominio público (películas anteriores a los años 30, joyas mudas, primeros westerns), documentales con licencia Creative Commons, animación independiente y cortos de festival. Nada de Stranger Things, evidentemente. Pero si te tira el cine de Chaplin, Méliès o Buster Keaton, aquí tienes el patio de recreo.

Por qué internet la está descubriendo ahora

El boom es reciente. La plataforma se ha viralizado en X y TikTok como 'el Netflix secreto que la gente comparte por WhatsApp. El argumento de venta es imbatible en plena guerra de suscripciones: con Netflix, Max, Disney+, Prime Video y Apple TV+ subiendo precios cada seis meses, la idea de un catálogo gratis y legal pega fuerte.

Eso sí, vamos por partes. Wikiflix no compite con las grandes. No tiene exclusivos, no tiene producción propia, no tiene serie del momento. Lo que tiene es un fondo cultural enorme y bien ordenado, que es justo lo que falta en muchas plataformas de pago donde el cine anterior a 1990 prácticamente no existe.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: la calidad del contenido es desigual. Algunos títulos están en HD restaurada, otros en copias VHS noventeras subidas por un alma generosa. La experiencia depende del archivo concreto. Aún así, para una tarde de domingo es oro puro.

El precedente: cuando lo gratis y legal sí funciona

Wikiflix no es la primera apuesta por el streaming libre, y aquí está la lectura interesante. Servicios como el archivo de películas de Internet Archive llevan años ofreciendo miles de obras de dominio público sin pedir nada a cambio, y el modelo funciona porque los costes de servidor son asumibles cuando hay comunidad detrás. RTVE Play, BBC iPlayer y Filmin con su sección de clásicos siguen lógicas parecidas a pequeña escala.

La pregunta de fondo es otra: ¿puede un proyecto colaborativo plantar cara, aunque sea simbólicamente, al modelo de suscripción que domina el sector desde hace una década? Yo creo que la respuesta corta es no, no como sustituto. Pero sí como complemento. La gente ya no quiere pagar cinco plataformas: quiere pagar una y rellenar huecos con servicios gratuitos especializados. Y ahí Wikiflix encaja como un guante.

Publicidad

Lo siguiente será ver si las grandes mueven ficha. Cuando un proyecto sin presupuesto te llena el catálogo de cine clásico, las plataformas con accionistas tienen que justificar por qué no lo hacen ellas. Tela marinera.

El chisme en 3 claves (TL;DR)