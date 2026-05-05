“Ha crecido el hate”: El amargo paso de Lola Lolita por la televisión

Este lunes, el popular formato de La 1, 'La Revuelta', nos regaló una velada llena de contrastes al recibir a dos perfiles muy distintos. Por un lado, el cómico Berto Romero visitó el plató para presentar su nueva película, Pizza movies. Por el otro, tuvimos la oportunidad de escuchar a Lola Lolita, quien acudió con el objetivo principal de promocionar su inminente festival.

Sin embargo, lo que parecía una entrevista promocional habitual derivó en una profunda y sincera radiografía sobre la salud mental y los peligros de la sobreexposición mediática.

La sinceridad de Lola Lolita sobre su etapa en la competencia

La sinceridad de Lola Lolita sobre su etapa en la competencia | Fuente: RTVE

Con tan solo 24 años, Lola Lolita, originaria de Elche, se consolida como una de las creadoras de contenido más veteranas del panorama nacional. Durante su entrevista con David Broncano, repasó su trayectoria, destacando que está a punto de cumplir una década dedicándose a las redes sociales.

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Fue en este contexto donde Lola Lolita decidió abrirse y señalar un cambio drástico en la actitud del público. Recordando sus inicios hace diez años, rememoró una época donde “todo era de color de rosa”, lamentando profundamente que “hoy en día, en las redes, hay muchísimo odio”.

🐮 Espero que Lola Lolita no se haya llevado la vaca y que sea regalo de verdad



Podríamos sustituir el sofá por esto #LaRevuelta pic.twitter.com/H4MGn95LE6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 4, 2026

Durante la conversación, Lola Lolita no dudó en apuntar al momento exacto en el que percibió este incremento de negatividad, refiriéndose a su paso por el programa líder de Antena 3. “Cuando estuve en el otro bando, con tu amigo Pablo”, soltó de forma totalmente inesperada, dejando a un Broncano visiblemente asombrado al desconocer ese dato. A continuación, detalló cómo fue aquella experiencia laboral: “Estuve trabajando seis meses, trabajando allí. Hacía una sección, la verdad que de donde no hay no se puede sacar, pero bueno, allí estaba”.

Estas declaraciones desataron las carcajadas del presentador, ante lo cual la creadora de contenido se justificó afirmando que “sincera es un adjetivo que me define muy bien”. Curiosamente, aunque la cadena editó la mención directa a 'El Hormiguero' y a Pablo Motos en los clips distribuidos en sus redes sociales, los espectadores más atentos comprobaron que la secuencia permaneció intacta en el episodio completo disponible en la plataforma RTVE Play.

El choque generacional y el inesperado perfil del acosador digital

El choque generacional y el inesperado perfil del acosador digital | Fuente: RTVE

El salto de plataformas digitales a un formato televisivo de máxima audiencia expuso a la joven a un sector demográfico completamente distinto al suyo. La propia Lola Lolita confesó que “Ha crecido el hate”, precisando que este rechazo provino “no solo de gente joven”, sino de un público adulto. Según sus propias palabras, experimentó este aumento de animadversión “cuando estuve en el otro bando, seis meses trabajando en 'El Hormiguero' con una sección”.

Lola Lolita: "Me da un poco de pena por el hate en redes sociales. Hay mucho odio en redes, ahora la gente se desfoga insultando. Empecé a ir al psicólogo por eso" #LaRevuelta pic.twitter.com/AiWRJpO1o8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 4, 2026

Relató que comenzó a recibir “muchísimos insultos” de personas “de 40, 50, 60 años”. Este fenómeno la desconcertó por completo. “Me quedé tiesa. Pensaba: ¡Si puedo ser su hija y me están poniendo a parir!”, confesó ante las cámaras.

Lola Lolita se mostró muy madura al reconocer que “no se puede gustar a todo el mundo”, pero aprovechó el altavoz televisivo para pedir empatía: “A raíz de ese programa empecé a recibir muchos insultos de gente de 40 a 60 años, a la que no estaba acostumbrada. Me puse triste, pero fue una experiencia y aprendí bastante. Fue guay. Entiendo que no puedo gustar a todo el mundo, pero un poco de educación”. Para cerrar su reflexión sobre los haters adultos, añadió una máxima de convivencia básica: “un poco de educación. Si a mí no me gusta alguien, no lo digo en público”.

La búsqueda de ayuda psicológica frente a los ataques desmedidos

El impacto emocional de esta etapa televisiva fue tan fuerte que obligó a la influencer a tomar medidas que nunca antes había considerado para proteger su bienestar mental. Con total naturalidad, admitió el paso que dio: “Empecé con el psicólogo”. Ante esta revelación, David Broncano quiso indagar más y le preguntó directamente si la decisión de ir a terapia se produjo “a raíz de eso”.

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Menos mal que estas cosas no las hacemos a diario #LaRevuelta pic.twitter.com/2W8VyMT7wZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 4, 2026

La respuesta de la invitada fue clara y contundente, confirmando las sospechas del presentador. “Sí, justo, es psicólogo y terapeuta y me ha venido muy bien, la verdad. Siempre me he reforzado con amigos y familia, pero me ha ido bien la ayuda profesional”, explicó. Esta valiente confesión pone sobre la mesa la enorme presión a la que están sometidos los perfiles públicos y normaliza el cuidado de la salud mental, definiendo la terapia como “algo que no había hecho nunca, y me ha venido muy bien”.

No hacemos bailes de Tiktok por algo 🙄#Larevuelta pic.twitter.com/iivkXB2iNk — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 4, 2026

Dejando a un lado los momentos más oscuros de su carrera mediática, Lola Lolita demostró que sabe mirar hacia el futuro con ambición. El motivo real de su visita fue dar a conocer la tercera edición de su gran proyecto, el LolaLolitaLand. Este ambicioso festival se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en la ciudad de Madrid y promete sumergir a los asistentes en un universo ambientado en un circo clásico, repleto de atracciones, múltiples actividades, música en vivo y espectáculos diseñados para su fiel comunidad.

Lejos de guardarle rencor al medio televisivo, bromeó sobre su recorrido por diferentes cadenas, recordando que venía de Antena 3 para sentarse ahora en La 1. “He vuelto, uno siempre vuelve donde fue feliz. A ver cuándo me dais una [sección] aquí, me encantaría”, propuso entre risas.