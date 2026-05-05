Barcelona SC vs Boca: el duelo que explota la Libertadores

No es un partido, es un drama en tres actos con Benedetto en el papel protagonista que nadie se quiere perder.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. El 'Pipa' vuelve a Ecuador con la camiseta de Boca y se cruza con un Barcelona SC que está contra las cuerdas y que fue su casa. Esto tiene todos los ingredientes para que las redes ardan antes del pitido inicial.

El Monumental de Guayaquil se prepara para una noche de las que marcan la fase de grupos. Boca Juniors llega con la urgencia de no descolgarse tras su tropiezo ante Cruzeiro, y al otro lado espera un Barcelona SC que se está jugando la vida en esta Copa Libertadores 2026. Tres derrotas en tres partidos. Cero puntos. La calculadora echando humo y la afición con la mecha muy corta. Vamos, que el escenario no puede ser más eléctrico.

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Benedetto, el hombre del partido antes de que ruede la pelota

Aquí el foco tiene nombre y apellido: Darío Benedetto. El delantero xeneize vuelve a pisar un césped que conoce de sobra, aunque esta vez con la camiseta que más duele en ese estadio. En la redacción ya nos estamos frotando las manos solo de imaginar la pitada cada vez que toque el balón.

Boca se aferra a su pólvora para no ceder el segundo puesto del Grupo D. Con Universidad Católica apretando por diferencia de goles, los de Buenos Aires no se pueden permitir ni un despiste. Y ahí aparece el 'Pipa', con la experiencia de quien ya ha vivido mil batallas de Libertadores, para intentar amargarle la noche a los 'Toreros'.

Del lado local, el equipo de Guayaquil sale con todo. Jhonny Quiñónez en el medio y Héctor Villalba en ataque son las balas de un conjunto que necesita ganar sí o sí. La presión es máxima. Una derrota más podría ser una sentencia casi definitiva en el torneo de clubes más salvaje del continente.

El reencuentro que tiene a todos con los ojos abiertos

El morbo está servido. Por parte de Boca, Leandro Paredes pondrá la pausa en el centro del campo, mientras que Miguel Merentiel y el propio Benedetto serán la dupla de ataque. Enfrente, Barcelona SC coloca a Gustavo Vallecilla en defensa y a Darío Benedetto... espera, no, él está en el otro bando. Ese es exactamente el lío mental que se va a vivir en cada jugada dividida.

Las gradas del Monumental Banco Pichincha van a ser una olla a presión. La afición ecuatoriana no olvida y quiere ver a su equipo renacer de entre los muertos. El recibimiento promete ser de los que dejan sin voz, con un mosaico que, según se filtra en redes, prepara una dedicatoria especial para la visita. Ojo con el ambiente, porque puede ser el jugador número doce de verdad.

El partido, que arranca a las 9:00 PM hora argentina, se podrá ver en Argentina a través de Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium. Para el resto de Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium harán la transmisión. En Estados Unidos, la señal va por Fanatiz. Si estás en Perú, sintoniza ESPN.

Una noche de locos o una lápida más

Recordemos que la Copa Libertadores 2026 no perdona los baches de confianza. Hemos visto a equipos gigantes morir en la fase de grupos por un mal mes. A Boca le pasó en otras ediciones. Al Barcelona SC le está pasando ahora mismo y lo sabe. La diferencia está en la jerarquía de un plantel acostumbrado a estas citas frente a otro que se está ahogando en la orilla desde el primer minuto.

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La clave táctica será la banda derecha de Boca. Marcelo Weigandt tendrá que contener las subidas de Bryan Carabalí y, de paso, proyectarse para alimentar de centros a los dos puntas. Si Boca no sufre por ahí, tendrá medio partido ganado. Si sufre, se puede liar una gorda en cada transición defensiva.

Lo que está claro es que este Barcelona SC vs Boca Juniors trasciende lo deportivo. Es un choque de trenes entre la necesidad pura y dura y un gigante herido que no quiere más sustos. ¿Se reencontrará Benedetto con el gol en su ex casa? ¿Será la noche de la resurrección 'torera'? El pitido inicial dará todas las respuestas. Una cosa es segura: imperdible.

El chisme en 3 claves (TL;DR)