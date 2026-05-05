Yellowstone, el laboratorio salvaje donde la naturaleza marca el ritmo

Cada noventa y dos minutos de promedio, el géiser Old Faithful expulsa un chorro de vapor y agua hirviente que se eleva hasta sesenta metros sobre la cuenca de los géiseres. En verano, el aparcamiento contiguo se llena y se vacía con la misma puntualidad. Los visitantes consultan el reloj, levantan los teléfonos, esperan. Y el géiser, ajeno a esa coreografía humana, vuelve a manar.

«Uno de los peores temores de todos los superintendentes de Yellowstone es que el Old Faithful deje de manar estando ellos en ejercicio», ha confesado Dan Wenk, antiguo superintendente del parque. La frase encierra algo más que una broma de funcionario: en Yellowstone, la naturaleza marca el ritmo y los humanos, gestores incluidos, solo pueden esperar a que la tierra siga cumpliendo su parte del trato.

El parque, fundado en 1872 por el presidente Ulysses S. Grant como el primer parque nacional del mundo, se asienta sobre una altiplanicie de unos 2.400 metros de altitud media en el ángulo donde se tocan Wyoming, Montana e Idaho. Bajo esa meseta, sin embargo, no hay roca dormida. Hay un sistema magmático colosal, vivo, que respira en escalas de tiempo geológicas y que convierte cada géiser, cada fumarola, cada poza humeante, en una válvula de escape. Yellowstone no es un paisaje: es una máquina térmica del tamaño de un país pequeño.

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La paradoja de la naturaleza enmarcada

La gran lección de Yellowstone se aprende lejos del aparcamiento. La mayoría de los visitantes observan a un oso parado en el arcén desde el interior del coche, suben a un mirador que domina un río caudaloso, pasean por pasarelas de madera entre los géiseres. Viven el parque como quien contempla un diorama: no corren riesgos, no se mojan la ropa. Pero basta alejarse doscientos metros de la carretera y adentrarse en un barranco arbolado o en una llanura tapizada de artemisa para que se revele imprescindible un objeto incómodo: un espray antiosos.

En agosto de 2015, Lance Crosby, un enfermero de sesenta y tres años natural de Billings (Montana) que trabajaba con contratos temporales en un dispensario médico del parque, salió a practicar senderismo en solitario sin ese espray. Se topó con una osa grizzly y sus dos crías. La osa lo mató, lo devoró parcialmente y semienterró los restos con tierra y pinaza, como hacen los grizzlies cuando reservan una pieza de carne para más tarde. El personal del parque atrapó al animal, confirmó su intervención mediante análisis de ADN y, tras administrarle un sedante, lo sacrificó: una osa adulta que había comido carne humana se consideró demasiado peligrosa para seguir con vida, aun cuando el encuentro fatal no hubiera sido culpa suya.

«Estamos consternados por esta tragedia y no dejamos de pensar en los allegados de la víctima», declaró Wenk entonces. La muerte de Crosby fue solo la séptima atribuida a un oso en el parque en un siglo. En sus más de ciento cincuenta años de historia ha habido muchos más ahogamientos, escaldamientos en fuentes termales y suicidios que muertes en las garras de un oso. Casi otras tantas personas han muerto alcanzadas por un rayo. Y dos por embestida de bisonte.

La verdadera lección, sin embargo, es otra: Yellowstone es un espacio natural circunscrito sin demasiado éxito a unas lindes artificiales, impuestas por el hombre. Una frontera rectilínea trazada sobre una ecología que no entiende de líneas rectas. La paradoja de la naturaleza cultivada.

El ecosistema con forma de ameba

Conviene aquí precisar el vocabulario. «Yellowstone» denota algo más que un parque nacional: también da nombre a un gran ecosistema, el conjunto más vasto y rico de paisajes mayoritariamente vírgenes y de fauna en buena parte salvaje de los Estados Unidos contiguos. Un territorio en forma de ameba que abarca también el Parque Nacional del Grand Teton, partes de bosques nacionales, refugios de vida salvaje y otros terrenos públicos y privados que en total suman unos nueve millones de hectáreas. Estudios del International Wolf Center cifran el Gran Ecosistema de Yellowstone en unos 72.800 kilómetros cuadrados, con el parque propiamente dicho ocupando 8.991.

Circunda esa enorme ameba una zona de transición donde es más fácil dar con reses que con uapitíes, con silos que con osos grizzly, con el ladrido de un labrador negro que con el aullido de un lobo. Y alrededor de esa zona se extienden los Estados Unidos contemporáneos: autopistas, campos de cultivo, ciudades, aparcamientos, centros comerciales, interminables barrios residenciales, campos de golf. La pregunta, formulada sin retórica, es si tiene alguna posibilidad de preservarse en el corazón mismo de esa modernidad un vestigio del paisaje primordial del continente americano, una muestra de virginidad auténtica, un lugar de gloriosa inhospitalidad rebosante de depredadores y presas.

Solo el tiempo, y las decisiones humanas, lo dirán. Pero si hay respuesta posible, esa respuesta se llama Yellowstone.

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Una tea estática bajo el continente

La altura de la meseta tiene una explicación geológica desproporcionada. Debajo discurre un punto caliente, una grieta gigantesca que atraviesa el manto y la corteza terrestre por la que asciende el magma. Los volcanes corrientes suelen surgir en el borde de las placas litosféricas; los supervolcanes, en cambio, arden directamente bajo ellas, como una tea estática que levanta ampollas a través de una plancha de acero. La tea de Yellowstone es probablemente la mayor que flamea bajo los continentes de la Tierra.

El sistema, hoy, está cartografiado con un nivel de detalle que era impensable hace dos décadas. El Servicio Geológico de Estados Unidos describe dos cámaras superpuestas: una superior, de magma riolítico, que se extiende entre cinco y diecisiete kilómetros de profundidad y mide unos noventa kilómetros de largo por cuarenta de ancho; y otra inferior, de basalto, que llega hasta los cincuenta kilómetros y multiplica por más de cuatro el volumen de la primera. La inferior, más voluminosa, contiene apenas un dos por ciento de roca fundida; la superior, entre un cinco y un quince por ciento. El resto es papilla cristalina sólida.

Esa imagen, lejos de la caricatura del «depósito a punto de reventar», la han ido construyendo investigadores como Hsin-Hua Huang, Jamie Farrell y Robert B. Smith, de la Universidad de Utah. En un estudio publicado en la revista Science en 2015 documentaron por primera vez la conexión completa entre la pluma mantélica y la cámara superficial. «El peligro real es el mismo, pero ahora tenemos un conocimiento mucho mejor del sistema magmático cortical completo», resumió Smith en aquel trabajo. Una década después, un equipo del USGS, la Oregon State University y la Universidad de Wisconsin-Madison dirigido por la geofísica Ninfa Bennington afinó esa cartografía con técnicas magnetotelúricas, publicadas en Nature en 2025. Su conclusión sintetiza bien el estado del arte: el magma se está desplazando muy lentamente hacia el noreste y el sector occidental de la caldera se enfría; la fracción de fundido en cualquiera de las cámaras se sitúa por debajo del veinte por ciento, lejos del cuarenta por ciento que haría falta para generar presión eruptiva.

Es decir: la roca está ahí, el calor está ahí, la maquinaria funciona; pero el sistema no está armado. La probabilidad anual de una supererupción la cifra el USGS, según los cálculos de Smith, en torno a una entre setecientas mil. Una persona corriente tiene cuarenta veces más posibilidades de ser alcanzada por un rayo en un año cualquiera.

El ritmo cotidiano del supervolcán

Lo que sí ocurre cada día —cada hora— es lo pequeño. La caldera de Yellowstone registra entre mil y dos mil terremotos medibles al año, casi todos por debajo de magnitud tres. Ocasionalmente se concentran en enjambres: en 1985 se contabilizaron más de tres mil sismos en pocos meses, y entre 1983 y 2008 se detectaron más de setenta enjambres menores. El suelo, además, respira: el observatorio vulcanológico ha medido elevaciones de hasta veinte centímetros en algunos puntos de la caldera entre 2004 y 2008, seguidas de fases de subsidencia. La caldera lleva décadas inflándose y desinflándose como un pulmón geológico.

De ese sistema térmico subterráneo manan más de diez mil manifestaciones hidrotermales: géiseres, fuentes humeantes, fumarolas, pozas de barro burbujeante. El más previsible de todos sigue siendo el Old Faithful, pero el más espectacular es el Steamboat, en la cuenca de Norris, que desde 2018 atraviesa una de las fases más activas que se le conocen. La explicación de fondo es siempre la misma. El calor y los gases volcánicos de la roca fundida, al ascender, calientan una salmuera densa que ocupa las grietas profundas. Esa salmuera, a su vez, transfiere calor al agua dulce que se filtra desde la superficie con la lluvia y la nieve. Cuando esa agua sobrecalentada asciende rápido, se transforma en vapor en cuestión de segundos y sale disparada hacia el cielo.

El otro peligro, paradójicamente, no es la lava. Son las explosiones hidrotermales: vapor a presión que reventando una pequeña cámara abre cráteres de cientos de metros. La bahía de Mary, en el lago Yellowstone, es la cicatriz de una de esas explosiones, ocurrida hace unos 13.800 años. Dejó un cráter de casi tres kilómetros de diámetro. Más de veinte estructuras similares se han formado en los últimos catorce milenios.

Lobos, álamos y la cascada trófica

Si bajo el suelo manda la geología, encima manda la fauna. Y la pieza que más ha transformado el ecosistema visible en las últimas tres décadas no es geológica: es un cánido. En enero de 1995, tras décadas de campañas conservacionistas y un Environmental Impact Statement que recogió más de 160.000 comentarios públicos —la mayor cantidad recibida hasta entonces por una propuesta federal—, dos cargamentos de lobos capturados en Canadá llegaron al valle de Lamar. Los primeros catorce ejemplares se aclimataron en cercados cerca de los arroyos Crystal, Rose y Soda Butte. Entre 1995 y 1997 se liberaron cuarenta y un lobos en total. Era el regreso de una especie que había sido oficialmente exterminada del parque en 1926, cuando se mataron los últimos ejemplares conocidos.

Lo que vino después se enseña en los manuales de ecología como uno de los ejemplos más limpios de cascada trófica. Doug Smith, biólogo del Yellowstone Wolf Project, ha documentado cómo, sin lobos, el manejo del paisaje quedaba en manos de un solo herbívoro. La población de uapitíes invernantes en el llamado «rango norte» del parque pasó de unos 17.000 ejemplares en 1995 a apenas 5.800 en 2019. Con menos uapitíes —y, sobre todo, con uapitíes que ya no podían pastar tranquilos en las orillas—, los álamos temblones, los sauces y los álamos blancos volvieron a brotar. Un estudio publicado en 2025 que analiza dos décadas de datos (2001-2020) cuantificó un incremento aproximado del 1.500 % en el volumen medio de copa de los sauces ribereños del norte del parque.

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De ahí en adelante, el efecto se propagó. Las riberas, antes erosionadas por las pezuñas de los uapitíes, se estabilizaron. Los castores, que en 1996 solo formaban una colonia conocida en el parque, encontraron de nuevo material para construir presas; ya en 2004 se contaban siete colonias. Las presas alteraron la hidrología de los arroyos: regularon los pulsos estacionales, recargaron acuíferos, ofrecieron agua fría y sombreada a los peces. Las aves canoras volvieron a anidar en los nuevos saucedales. Cuervos, urracas, águilas y osos grizzly aprendieron a aprovechar las carcasas que dejaban los lobos, lo que, según un trabajo de Chris Wilmers en PLoS Biology, distribuyó la disponibilidad de carroña a lo largo de todo el invierno y la primavera, en vez de concentrarla en los picos de mortalidad por hambre y nieve.

La población de lobos del parque se ha estabilizado en un rango de noventa a ciento diez ejemplares. En el conjunto del Gran Ecosistema de Yellowstone se calculan unos quinientos. Su éxito ha sido tal que en 2017 fueron descatalogados de la lista federal de especies en peligro en Montana, Idaho y Wyoming, lo que devolvió la gestión a los estados y abrió cuotas de caza fuera de los límites del parque. La controversia no se ha apagado. La Greater Yellowstone Coalition, que apoyó la reintroducción en los noventa, sostiene programas de coexistencia con ganaderos —compensaciones por pérdidas, jinetes de pastoreo— que tratan de evitar que el conflicto en la zona de transición acabe revirtiendo el milagro biológico que se cuece dentro del parque.

«Lo que estamos descubriendo es que los ecosistemas son increíblemente complejos», ha resumido Doug Smith, biólogo de fauna salvaje al frente del Yellowstone Wolf Project.

Bisontes, oseznos y la huella humana

Los lobos son la estrella reciente, pero no la única especie indómita del parque. En invierno, cuando el manto blanco cubre la meseta, los bisontes apartan la nieve con su colosal testuz para alcanzar la hierba enterrada. Allí donde la geotermia es más generosa —en las márgenes del río Firehole, en la Cuenca Superior de los Géiseres— la nieve se funde antes y el suelo cálido abastece de brotes verdes incluso en febrero. Esos micropastos termales son refugios invernales que sostienen una densidad de fauna que no se explicaría sin el supervolcán de fondo.

Los grizzlies, por su parte, han prosperado en las últimas décadas. La carroña de los uapitíes cazados por lobos los ha beneficiado especialmente al salir de la hibernación, cuando el hambre es más urgente. Pero su recuperación coexiste con un dato incómodo: el parque recibe más de cuatro millones de visitas al año, y la mayoría de quienes se cruzan con un grizzly lo hacen sin la preparación necesaria. La pregunta no es si los osos son peligrosos —lo son, huelga decirlo—, sino qué proporción de riesgo es aceptable en un espacio que se vende, simultáneamente, como salvaje y como seguro.

Esa contradicción acompaña al parque desde el primer día. Lo levantó, en buena medida, el Ferrocarril del Pacífico Norte. Tres expediciones entre 1869 y 1871, varias de ellas con publicistas y fotógrafos como William Henry Jackson y pintores como Thomas Moran, llevaron a Washington imágenes capaces de mover al Congreso. Walter Trumbull, integrante de una de aquellas expediciones, predecía en un artículo que cuando el ferrocarril llegase, la cuenca de los géiseres se convertiría en el destino más apreciado de América para las vacaciones de verano. Tenía razón. La ley fundacional, sancionada el 1 de marzo de 1872, hablaba de «un parque público o terreno de recreo para beneficio y disfrute de la ciudadanía», ignorando, como era previsible en aquellos tiempos, las reivindicaciones territoriales de los pueblos nativos —los antepasados de Los Que Comen Ovejas, los bannock, los crow— cuyas tradiciones siguen vinculándolos al lugar.

Una idea huérfana que aprendió a sostenerse

La paradoja, ya lo decíamos, quedó así sentada. La frontera era rectilínea, la ecología no. Y en los primeros años el parque fue una idea huérfana, sin personal, sin presupuesto, sin un objetivo claro. Los cazadores profesionales operaban a plena luz del día. Una pareja conocida como los hermanos Bottler mató, según los relatos, unos dos mil uapitíes cerca de Mammoth Hot Springs a comienzos de 1875; se llevaban solo la lengua y la piel, y abandonaban el resto. «Entre 1871 y 1881 se produjo aquí una matanza masiva», ha resumido Lee Whittlesey, historiógrafo del parque. Las laderas quedaban sembradas de cornamentas. Los turistas grababan su nombre en los conos de los géiseres y mataban cisnes trompeteros por puro divertimento.

De aquel caos a las pasarelas de madera contemporáneas hay un siglo y medio de aprendizaje administrativo. La frontera sigue siendo rectilínea. La ecología sigue desbordándola. Los lobos cruzan la línea cuando les apetece, los grizzlies también, los bisontes han sido motivo de planes de gestión sucesivos entre el Servicio de Parques Nacionales y el estado de Montana. Y bajo todos ellos, sin importar quién pase por la oficina del superintendente, el magma se desplaza unos centímetros al noreste cada año, la caldera respira, los géiseres siguen marcando el compás.

En Yellowstone es la tierra la que dicta el calendario y la fauna la que escribe la partitura. Los humanos, con sus aparcamientos y sus dispensarios médicos, sus leyes y sus pasarelas, llevan ciento cincuenta y cuatro años intentando seguir el ritmo. Si todavía existe un lugar en el corazón industrial de Norteamérica donde un enfermero pueda perderse, donde una osa pueda enterrar a su presa, donde un géiser pueda fallar y arruinarle la carrera a un superintendente, es porque aquí, contra toda lógica administrativa, la naturaleza no ha terminado de aceptar la frontera.