'La Promesa': La escalofriante revelación sobre la muerte de Ana dejará a Pía sin respuestas

El conflicto laboral dentro del palacio de 'La Promesa' estallará de manera inminente. Jacobo tomará una postura autoritaria y planteará el despido fulminante de Petra, una decisión que alterará por completo la paz entre los trabajadores. Ante esta amenaza que pondrá en riesgo el sustento de la doncella, Samuel decidirá dar un paso al frente. El sacerdote se ofrecerá a asumir el castigo en lugar de su compañera, mostrando su disposición a marcharse del palacio y aceptar las consecuencias para protegerla.

Sin embargo, esta situación dará un giro de ciento ochenta grados cuando Martina decida intervenir. Lejos de mantenerse al margen, desautorizará públicamente a su prometido Jacobo. Martina se impondrá y dejará muy claro ante todos que ninguna persona del servicio será expulsada de su puesto de trabajo. Esta acción no solo detendrá el despido de Petra y el sacrificio de Samuel, sino que servirá para que la joven reafirme su compromiso total con el proyecto del refugio.

La intervención de Martina provocará una fractura evidente en su relación sentimental. Jacobo quedará en una posición muy comprometida tras ver cómo su autoridad es anulada frente a los empleados, lo que augura nuevos enfrentamientos entre ambos en los próximos capítulos.

Publicidad

La verdad sobre la muerte de Ana dejará a Pía sin respuestas

La verdad sobre la muerte de Ana dejará a Pía sin respuestas | Fuente: La Promesa en X

El ex ama de llaves atravesará uno de sus momentos más complicados y oscuros. Pía se encontrará atrapada en un mar de dudas respecto a Ricardo. A pesar de tener pruebas contundentes en sus manos, se sentirá totalmente incapaz de dar el paso y denunciarlo ante las autoridades. El miedo y la incertidumbre la paralizarán, debatiéndose constantemente entre lo que dictan sus sospechas y la dificultad de asimilar que tiene a un presunto asesino trabajando a su lado.

Ante esta insostenible situación en la zona del servicio de 'La Promesa', Teresa intentará intervenir como mediadora. La trabajadora es plenamente consciente de que los enfrentamientos continuos entre Pía y Ricardo no pasarán desapercibidos por mucho tiempo. Teresa sentirá un gran temor al pensar que Cristóbal y Leocadia utilizarán estas disputas internas como la excusa perfecta para despedirlos a todos. Por ello, pedirá prudencia, aunque sus advertencias caerán en saco roto dada la gravedad del asunto.

La presión sobre Ricardo irá en aumento hasta que acabe acorralado por la insistencia del ex ama de llaves. Finalmente, sucederá lo que Pía tanto temía. Ricardo no aguantará más la tensión y hará una confesión totalmente inesperada y demoledora relacionada con la muerte de Ana. Reconocerá unos hechos que confirmarán las peores sospechas de Pía, dejando a la mujer completamente en shock y sin palabras.

Curro y Ángela afrontarán presiones familiares que amenazarán su futuro

Curro y Ángela afrontarán presiones familiares que amenazarán su futuro | Fuente: La Promesa en X

La ruptura sentimental entre Ángela y Curro seguirá pasando una dolorosa factura a ambos jóvenes. Curro aparecerá completamente hundido, sumido en una profunda tristeza. El joven habrá perdido toda esperanza de recuperar a su amada, mostrándose convencido de que la relación ha llegado a su fin definitivo y no hay marcha atrás posible.

En medio de este sufrimiento, las figuras paternas entrarán en juego para intentar dirigir el futuro de la pareja, aunque con intenciones diametralmente opuestas. Alonso se acercará a Curro para brindarle su apoyo incondicional. Le aconsejará que no se rinda y le animará a luchar con todas sus fuerzas por el amor de Ángela, pidiéndole que agote todas las vías posibles para recuperar la relación que ambos construyeron.

Por el contrario, en el bando opuesto, Leocadia jugará sus cartas con maestría. La mujer no se detendrá en su empeño por separar a la pareja y seguirá manipulando a su hija de forma constante. Leocadia insistirá a Ángela para que mantenga la distancia, presionándola para que no perdone a Curro bajo ningún concepto y evite dar un paso atrás en su decisión de romper el noviazgo.

A pesar de los esfuerzos de su madre, Ángela comenzará a notar que hay piezas que no encajan en toda esta historia. La excesiva insistencia de Leocadia para que se aleje de Curro despertará sus sospechas. La joven empezará a cuestionarse los verdaderos motivos que empujan a su madre a actuar con tanta dureza, abriendo una pequeña puerta a la duda que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Publicidad

El duque de Carril desatará el pánico y María desaparecerá sin rastro

El duque de Carril desafía a Manuel en la nueva entrega de 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

El duque de Carril, padre de Vera, llegará a 'La Promesa' sin previo aviso, generando una enorme tensión desde el primer segundo en el que cruce la puerta. Esta aparición repentina descolocará a todos, especialmente a aquellos que conocen los secretos que esconde la verdadera identidad de la joven trabajadora.

El momento más crítico del episodio se producirá a raíz de una orden de Cristóbal. Este obligará a Ángela a subir a la planta noble para realizar unas gestiones. Las circunstancias de ese preciso instante provocarán que Vera acabe encontrándose cara a cara con su padre. Será el preciso momento que tanto habían intentado evitar por todos los medios.

La gran incógnita que se resolverá esta tarde será descubrir si el duque de Carril logrará reconocer a su propia hija a pesar de su atuendo de sirvienta, o si Vera conseguirá salir airosa de esta peligrosa situación que amenaza con destapar toda la verdad sobre su procedencia. Por si los problemas no fueran suficientes en 'La Promesa', el servicio tendrá que hacer frente a otro grave contratiempo. La misteriosa desaparición de María generará una profunda preocupación entre sus compañeros.

Manuel y Julieta protagonizarán una trama mucho más pausada pero igualmente trascendental en 'La Promesa'. Ambos personajes continuarán acercando posturas, demostrando que su vínculo se fortalece con el paso de los días y las confidencias compartidas.

En el capítulo de esta tarde, compartirán un momento de gran intimidad que servirá para afianzar su relación. El tema central de su conversación será Jana. Hablarán sobre ella con profundidad, lo que les permitirá conectar a un nivel emocional mucho mayor.