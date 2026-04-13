El recuerdo de Jana y una despedida amargan el capítulo 812 de ‘La Promesa’

El capítulo 812 de ‘La Promesa’, que aterriza en la parrilla este lunes 13 de abril, sugiere dejar a todos los promisers absolutamente sin aliento. Las tramas de los personajes se complican a un nivel extremo, las alianzas históricas se rompen y las decisiones drásticas marcan el rumbo definitivo de los habitantes del palacio.

Si creías que las aguas estaban calmadas en la trama principal, prepárate para un vendaval de emociones donde las manipulaciones financieras, los secretos familiares y los juicios morales toman el control absoluto de la narrativa.

La gran traición financiera que sacude ‘La Promesa’ y enfrenta a Julieta con Manuel

La gran traición financiera que sacude ‘La Promesa’ y enfrenta a Julieta con Manuel | Fuente: La Promesa en X

Por fin saldrá a la luz la verdadera estrategia de Ciro, quien ha tejido una red de engaños sumamente peligrosa para los intereses de su entorno. Julieta estallará contra Manuel al estar totalmente convencida de que ha sido él quien instigó a su marido a invertir su capital con el duque de Carril. La situación se volverá tensa desde el primer momento en el que ambos personajes comparten escena. Julieta, movida por la furia y el miedo constante a la ruina financiera, no dudará en lanzar acusaciones directas contra el heredero, responsabilizándolo del riesgo económico que ahora corren.

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Manuel, por su parte, se muestra profundamente indignado por la manipulación de la que está siendo víctima. Intentará defenderse por todos los medios y buscará limpiar su nombre, dejándole muy claro a Julieta que todo ha sido una artimaña orquestada en la sombra por Ciro. Sin embargo, en un primer momento, sus palabras no surtirán el efecto deseado. Julieta se negará a creerle en absoluto, lo que complicará aún más la relación entre ambos y generará un clima de desconfianza palpable en los pasillos de 'La Promesa'.

A medida que avanza el episodio, la situación da un giro radical cuando Julieta comienza a ver la realidad de los hechos. Finalmente, se dará cuenta de la manipulación de Ciro contra Manuel y decidirá enfrentarlo sin ningún tipo de filtro. La advertencia que le lanzará a su marido marca un antes y un después en su matrimonio. Julieta le dejará muy claro que, si llega a perder el dinero de su familia en esa arriesgada inversión con el duque de Carril, acabará con su relación para siempre, sentenciando el vínculo que los une.

El amargo adiós de María Fernández

El amargo adiós de María Fernández | Fuente: La Promesa en X

La zona del servicio de ‘La Promesa’ atraviesa su propio terremoto emocional. María Fernández se convierte en la gran protagonista de una de las tramas más dolorosas y humanas de la jornada. La querida doncella se sentirá constantemente juzgada por su embarazo, una situación que la ha colocado en el centro de todas las miradas y murmullos del palacio. Además, la evidente protección que recibe por parte de los señores no hace más que empeorar su incomodidad, haciéndola sentir que su valía profesional ha quedado en un segundo plano frente a su estado personal.

Ese peso psicológico empujará a la empleada a tomar una decisión drástica para preservar su dignidad por encima de todo. En un movimiento que dejará a sus compañeros de labores completamente desolados, María Fernández decidirá que la única salida honorable que le queda es dimitir y marcharse de forma definitiva.

Sospechas insuperables entre Pía y Ricardo junto al declive de Ángela y Curro

Sospechas insuperables entre Pía y Ricardo junto al declive de Ángela y Curro | Fuente: La Promesa en X

En paralelo a los problemas financieros de los señores en 'La Promesa', Ricardo insiste en demostrar su inocencia ante Pía. Trata de explicarse con todo lujo de detalles para despejar cualquier sombra de duda sobre su comportamiento. Pese a sus esfuerzos constantes, ella no bajará la guardia en ningún instante y mantiene intactas sus sospechas, completamente convencida de que hay algo en la historia que no encaja y que le están ocultando información vital.

Ángela tomará la dolorosa determinación de marcar distancia con Curro. La joven siente que la falta de confianza mutua ha terminado por quebrar algo fundamental en su amor, y decidirá alejarse antes de hacerse más daño. Como era de esperar, hay quienes saben pescar en río revuelto. Lorenzo y Leocadia no desaprovechan la oportunidad que les brinda esta crisis. Al ver la grieta en la pareja, utilizan la situación a su favor para sembrar aún más discordia, alimentando el conflicto y generando un nivel de tensión insostenible que amenaza con llevarse todo por delante.

El ultimátum de Jacobo por Martina y el plan secreto de las cocineras

El ultimátum de Jacobo por Martina y el plan secreto de las cocineras | Fuente: La Promesa en X

La permanencia de Martina en el entorno también pende de un hilo y requiere medidas urgentes. Jacobo decidirá tomar cartas en el asunto y da un paso contundente para frenar el desastre inminente. Exigirá a Adriano que se aparte de Martina de una vez por todas. Está convencido de que la cercanía de este hombre es la verdadera culpable de que el Patronato planee expulsarla definitivamente.

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Teresa y el grupo de las cocineras se alían y trazarán un plan organizativo impecable. Su objetivo primordial es evitar a toda costa que Vera suba a la planta noble a realizar sus tareas habituales. Saben perfectamente que, si la joven pisa esos pasillos, corre el altísimo riesgo de encontrarse cara a cara con su padre, el duque de Carril, un evento que destaparía secretos que todos intentan mantener bajo llave.