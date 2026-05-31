Aguirre despeja las dudas: ya tiene el once titular que arrancará contra Sudáfrica en el Mundial

A Javier Aguirre no le gusta el suspense. En la rueda de prensa tras el amistoso ante Australia (victoria por la mínima, 1-0) el seleccionador mexicano soltó la frase que todos los aficionados esperaban: 'Estoy muy claro con los que se van a quedar e iniciar el 11'. Y ya está. A falta de que mañana se anuncie la lista oficial, el 'Vasco' ha despejado todas las dudas: el once titular para el debut mundialista contra Sudáfrica ya está escrito a fuego.

Nada de incógnitas de última hora.

Sin misterios: el once está decidido

La declaración se produjo en Pasadena, apenas unas horas después de un partido gris. México ganó, sí, pero Aguirre matizó que en el amistoso faltó 'un poco más de de trabajo defensivo y de jugar arriba, posesión después de la recuperación y la profundidad'. Aun así, el técnico insiste en que el equipo tiene 'mucha tranquilidad emocional' — justo lo que hace falta cuando eres uno de los anfitriones del torneo más grande del planeta.

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El domingo 31 de mayo (hoy) se sabrá quiénes son los 26 elegidos. Pero si alguien esperaba algún descarte sonado o una sorpresa de última hora, Aguirre ya ha avisado: no la habrá. El once inicial está claro y no se toca.

De hecho, el preparador ya tiene claro el perfil del rival que más se parece a Sudáfrica: Serbia, a quien se enfrentarán el próximo 4 de junio, será 'lo más parecido al partido del debut', según sus palabras. Así que el próximo jueves, en el amistoso contra los balcánicos, veremos al México más parecido al del Mundial.

Javier Aguirre ha puesto las cartas boca arriba: el once contra Sudáfrica está decidido, sin margen para experimentos de última hora ni sorpresas de última convocatoria.

Serbia como ensayo general y la sombra de Sudáfrica

El duelo del 4 de junio será, según Aguirre, lo más parecido al partido del debut. La selección mexicana buscará ajustar esas carencias defensivas y de posesión que el técnico detectó ante Australia. La victoria por la mínima dejó un sabor agridulce, pero el ambiente en el vestuario es de 'compenetración total', repite.

La confianza que desprende el 'Vasco' contrasta con otros procesos mundialistas llenos de intrigas. Aquí no hay margen para el culebrón: el grupo está cerrado y la tranquilidad emocional es el arma secreta de México.

Ser anfitrión pesa: la apuesta del 'Vasco' por la calma

Jugar el Mundial en casa es una presión añadida que ha hecho temblar a selecciones históricas. Aguirre, que ya dirigió a México en Sudáfrica 2010, sabe manejar esas expectativas. Revelar el once antes de tiempo no es solo un gesto de transparencia; es una jugada para blindar al equipo del ruido mediático.

El mensaje es claro: no habrá filtraciones, ni sorpresas, ni dramas de última hora. Todo está listo para que el 11 de junio el Tri salte al Rose Bowl con el plan A. Y si algo sale mal, que no sea porque no se avisó con antelación.

El chisme en 3 claves (TL;DR)