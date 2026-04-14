El tenso adiós entre Curro y Ángela en 'La Promesa'

En las zonas reservadas para el servicio de 'La Promesa', el ambiente estará más cargado que nunca. María Fernández tomará la palabra para confirmar algo que muchos temían y dará el paso definitivo hacia su salida. La querida empleada reunirá a Teresa y a Cristóbal para comunicarles formalmente su dimisión. Este anuncio no será nada fácil para ella, pero mostrará una determinación férrea a la hora de abandonar la finca para siempre y recuperar las riendas de su propia vida.

Sin embargo, esta marcha vendrá acompañada de una condición muy estricta. María Fernández les pedirá expresamente a sus compañeros que oculten toda esta información a Manuel. Querrá evitar a toda costa que él intente frenar su partida o interfiera en una decisión que ya considera irrevocable. Teresa y Cristóbal se verán envueltos en un compromiso muy incómodo, debiendo guardar un secreto que tarde o temprano terminará saliendo a la luz en 'La Promesa'.

El escándalo de la prensa salpica a Martina y enfurece a Alonso

El escándalo de la prensa salpica a Martina y enfurece a Alonso | Fuente: La Promesa en X

Por otro lado, los problemas de reputación golpearán de lleno a la zona noble de la casa. Un nuevo y demoledor artículo periodístico saldrá a la luz pública tachando a Martina de ser una persona completamente ególatra. Las palabras impresas en el diario correrán como la pólvora entre la alta sociedad, provocando un daño a la imagen pública.

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Alonso montará en cólera al enterarse de esta publicación. Para él, la reputación de los Luján es sagrada y no tolerará que el apellido familiar se arrastre por el fango mediático de esa manera. Furioso y muy decepcionado, tomará la drástica decisión de retirarle todo su apoyo a la joven, dejándola completamente sola frente al escrutinio social y exigiéndole que solucione el desastre de manera inmediata.

Ante esta profunda crisis, Jacobo entrará en escena para proponerle a Martina una vía de escape bastante radical. Le sugerirá que despida a Petra inmediatamente, buscando así desvincularse de las polémicas del refugio y limpiar su expediente frente al Patronato. Pese a la presión asfixiante de su entorno, Martina se negará en redondo a sacrificar a la empleada, demostrando lealtad pero complicando enormemente su permanencia en el selecto círculo aristocrático.

La gran ruptura amorosa de 'La Promesa'

El recuerdo de Jana y una despedida amargan el capítulo 812 de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

El plano sentimental tampoco traerá buenas noticias durante la emisión de esta tarde en 'La Promesa'. Leocadia continuará moviendo los hilos en la sombra y presionará con dureza a Cristóbal para que no mueva ni un dedo y evite interceder entre Curro y Ángela. La señora estará muy contenta con el evidente distanciamiento de la pareja y hará todo lo posible por asegurar que esa grieta inicial se convierta en un abismo insalvable.

La presión estallará de la peor manera posible cuando Curro y Ángela protagonicen una de las discusiones más agrias y dolorosas que se recuerdan entre ellos. Durante el acalorado cruce de reproches en el capítulo de hoy, Curro perderá el control y lanzará un comentario hiriente sobre los grandes sacrificios que ha tenido que hacer desde que perdió su condición de barón. Este dardo verbal será la gota que colme el vaso para Ángela. Ella interpretará esas palabras como la prueba definitiva de que él solo piensa en sí mismo y en su propio beneficio.

Acercamientos y fuertes exigencias en los pasillos de 'La Promesa'

Mientras una relación se destruye, otra comenzará a afianzarse lejos de las miradas indiscretas. En el hangar, Julieta dará un paso al frente y se acercará a Manuel para disculparse sinceramente por todas las dudas iniciales que tuvo sobre él.

Durante este acercamiento, Manuel no se morderá la lengua y criticará la ceguera de Ciro, dejando claro que no comprende cómo alguien puede estar tan equivocado respecto a sus verdaderas lealtades. Pero el heredero no se quedará solo en las palabras de consuelo, pasará directamente a la acción. Buscará al duque de Carril y le exigirá cara a cara la anulación total del contrato que mantiene con Ciro. Quedará en el aire si el noble terminará aceptando este arriesgado movimiento que podría cambiar el rumbo financiero de la familia entera.

Simultáneamente, la visita del duque pondrá en jaque al equipo de las cocineras. Teresa orquestará un engaño muy rápido y fingirá que Vera está gravemente enferma para mantenerla oculta en su cuarto durante toda la jornada. Su único objetivo será evitar bajo cualquier circunstancia que la joven se encuentre accidentalmente con su padre en 'La Promesa'.

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Las fricciones no darán tregua y salpicarán a otros miembros clave del servicio a lo largo de la tarde. Ricardo y Pía protagonizarán un nuevo choque que demostrará que la confianza entre ellos está completamente rota. Su enfrentamiento escalará niveles tan altos que no dudarán en discutir delante de Leocadia, evidenciando una falta de control que pondrá en riesgo la estabilidad laboral de ambos bajo el techo de los Luján.