Tony Hernández rompe su silencio sobre el testamento de Sara Montiel: la verdad que sale a la luz

¿De verdad Tony Hernández aceptó su exclusión del testamento sin decir nada? El que fuera último marido de Sara Montiel guardó silencio durante más de una década, mientras las especulaciones sobre la herencia de la artista crecían sin freno en la crónica social española.

Ahora, desde La Habana y con la salud muy deteriorada, Tony Hernández ha concedido una entrevista en el programa Fiesta que ha sacudido a los seguidores de la actriz. Sus palabras dejan pocas dudas: hubo maniobras para apartarlo, el testamento cambió hasta doce veces y los únicos beneficiarios fueron los hijos de la artista.

Tony Hernández cuenta cómo Sara Montiel puso fin a su matrimonio

La ruptura llegó de forma abrupta. Según ha relatado Tony Hernández, cuando regresó a Cuba tras su matrimonio recibió una llamada en la que Sara Montiel puso fin a la relación alegando que uno de sus hijos había enfermado. Sin explicación adicional, sin posibilidad de réplica.

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Lo que más le marcó, según sus propias palabras, fue descubrir que entre los documentos del divorcio había una renuncia a la pensión compensatoria: mil euros al mes durante diez años. «Me hicieron trampa», ha afirmado sin rodeos, convencido de que el objetivo real era dejarlo fuera de cualquier herencia futura.

Tony Hernández y el testamento que cambió hasta doce veces

El cubano ha confirmado que Tony Hernández nunca recibió nada de la herencia y que Sara Montiel modificó sus últimas voluntades en repetidas ocasiones: «Ella cambió el testamento de once a doce veces», ha desvelado, sin poder explicar los motivos de tantas variaciones. Una cifra que sorprendió incluso a los colaboradores del programa.

La versión final del testamento dejó claro el destino del patrimonio: Thais y Zeus Montiel, los dos hijos de la artista fruto de su relación con Pepe Tous, su tercer marido, fueron los únicos beneficiarios. «No le dejó nada a nadie más, y eso que todos vivían de ella», apuntó Tony, en referencia al nutrido entorno que rodeaba a la actriz en sus últimos años.

El patrimonio de Sara Montiel: qué quedó realmente de su legado

Aunque Sara Montiel logró sanear sus finanzas antes de fallecer en 2013, su patrimonio había quedado muy mermado respecto a sus años de esplendor. Sus hijos heredaron el piso en el madrileño barrio de Salamanca, que vendieron por aproximadamente tres millones de euros, una cifra que se destinó en gran parte al pago de deudas y costas judiciales.

Los herederos también se hicieron cargo de las sociedades familiares, Linche S.A. y Epi S.A., centradas en el negocio inmobiliario. Tony Hernández asegura que él, pese a haber sido el último marido, no vio ni un euro de todo ese legado y que la ruptura orquestada años antes fue la clave para que así fuera.

«Me utilizaron desde el principio»: la acusación más dura de Tony Hernández

Más allá del testamento, Tony Hernández ha lanzado una acusación que va al corazón de su relación con Sara Montiel. En la exclusiva de su boda, que generó 120.000 euros, a él le correspondieron solo 50.000. «Cumplí a medias, yo tenía 35 años y ella 73», reconoció con una mezcla de ironía y amargura que dejó un silencio incómodo en el plató.

Para Tony Hernández, toda la historia fue una operación diseñada desde el principio por el entorno de la artista para utilizarlo mediáticamente y apartarlo después. Una lectura dolorosa que, según él mismo admite, tardó años en poder articular y que solo ahora, desde Cuba y con la salud comprometida, ha decidido hacer pública.

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Aspecto Detalle verificado Fuente Número de cambios en el testamento Entre 11 y 12 modificaciones Entrevista en Fiesta, abril 2026 Beneficiarios finales Thais y Zeus Montiel (hijos) Divinity / Telecinco Herencia recibida por Tony Hernández Ninguna Declaraciones propias Valor aproximado del piso heredado ~3 millones de euros Divinity Pensión compensatoria renunciada 1.000 €/mes durante 10 años 20minutos / Telecinco

Tony Hernández y Sara Montiel: qué queda de esta historia en 2026

La reaparición de Tony Hernández llega en un momento en que el interés por el legado de Sara Montiel sigue muy vivo en España. A trece años de su muerte, la figura de la actriz continúa generando titulares, y testimonios como el suyo aportan una perspectiva que hasta ahora faltaba en el relato oficial.

Lo que su historia pone de manifiesto es que, detrás de las grandes leyendas del espectáculo español, suelen existir disputas humanas y decisiones legales que permanecen ocultas durante décadas. El caso de Tony Hernández es un recordatorio de que los testamentos, más que documentos jurídicos, son también el reflejo de los últimos afectos y rencores de quien los firma.