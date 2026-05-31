El zasca de Trace Cyrus a Brandi: la pelea por la casa con moho que incendia Instagram

Trace Cyrus ha vuelto a liarla en Instagram. Pero esta vez el objetivo no es un familiar lejano, sino su propia hermana Brandi, a la que acusa de alquilarle una casa 'infestada de moho' y de negarse a devolverle el dinero. Y ojo, porque las Stories que ha subido no tienen desperdicio.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una guerra entre hermanos con pruebas gráficas de moho, agua insalubre, un mes sin música nueva y mención a la abuela difunta como testigo celestial. El drama Cyrus no da tregua y esta noche se ha comido Instagram entero. Las próximas 48 horas van a ser un polvorín.

Qué ha pasado exactamente: moho, agua sucia y un colchón prestado

El cantante de Metro Station grabó varios vídeos el viernes desde la casa que, según él, su hermana Brandi —la DJ y presentadora de pódcast— le alquiló. En ellos se ve una mancha negruzca en la pared que él identifica como moho. “Esto es solo uno de los muchos problemas”, espetó.

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Trace no se cortó un pelo: contó que llevaba semanas sin agua potable.“Acabo de tener agua limpia hace muy poco. Ni siquiera tenía agua potable, tío”, explicó con la rabia a flor de piel. Y añadió que llevaba días durmiendo en un colchón hinchable en el salón porque la casa no estaba en condiciones.

El motivo de su furia máxima: Brandi se niega a devolverle el dinero del alquiler. “Brandi no quiere reembolsarme mi dinero. ¿Cuántos miembros de mi familia van a volverse completamente locos y ser unos capullos? No deja de sorprenderme lo asqueroso que es el trato que recibo de mi propia familia”, soltó.

El músico, que ya tuvo broncas públicas con su padre Billy Ray y su hermano Braison a cuenta de drogas y alcohol, dejó caer que esta humillación es la gota que colma el vaso. “No voy a jugar a ser amable más”, avisó.

El historial de broncas familiares que ya venía calentito

Si hay una familia que sabe convertir cada drama en contenido viral es la Cyrus. Trace ya había acusado a su padre y a su hermano de consumir sustancias y de amenazarle con acciones legales. Ahora le toca el turno a Brandi, con quien nunca había tenido un encontronazo tan explosivo.

Lo más llamativo es que el cantante no se limitó a enseñar el moho. En uno de los vídeos, subió el tono y pidió a su hermana que no usara intermediarios: “Brandi, no llames a nadie más para que hable por ti. Si quieres hablar, llámame al maldito teléfono, pero ya no voy a ser amable”. Y lanzó una amenaza velada: “Haz lo correcto o esto se va a poner muy entretenido, te lo prometo”.

Trace no se cortó un pelo: contó que llevaba semanas sin agua potable y que la casa era un infierno de moho y humedad.

El giro espiritual y la sentencia definitiva

Por si faltaba un ingrediente para el culebrón, Trace metió a su abuela fallecida en el relato. Dijo que después de meditar y “proyectarse astralmente al reino espiritual”, se aseguró de que su “mammy del cielo” estuviera mirando “con total asco las acciones de Brandi”. “Ella está sintonizada, bien consciente, y eso me hace feliz”, afirmó.

El sábado, ya con los ánimos algo más templados, lanzó la estocada final: “Quiero a Brandi, pero no la respeto. Ya no es una buena persona y nuestra relación está arruinada para siempre”. Hasta el momento, Brandi no ha respondido públicamente.

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Por qué el culebrón Cyrus nunca se apaga

El enfrentamiento entre Trace y Brandi no es un hecho aislado. Las sagas familiares disfuncionales siempre han funcionado en redes, y los Cyrus llevan años sirviendo capítulos. Desde la separación de Billy Ray y Tish, pasando por los dardos de Trace en 2024, hasta este nuevo incendio doméstico, el patrón se repite: un miembro explota en Stories mientras el resto guarda silencio o responde con indirectas.

Lo que diferencia este capítulo es la crudeza visual: fotos de moho, el relato de un músico que no puede sacar su disco porque tiene que mudarse otra vez y un enfrentamiento directo entre hermanos que, hasta ahora, parecían llevarse bien. El show promete varios días más de trending topic y millones de reacciones. Mientras tanto, la pregunta en todos los grupos de WhatsApp es la misma: ¿responderá Brandi con una historia o con un comunicado? La bola está en su tejado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)