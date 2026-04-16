Enzo Fernández rompe con el Chelsea y el Atlético de Madrid se lanza a por su fichaje

El Atlético de Madrid mantiene su atención puesta en el futuro de Enzo Fernández. El centrocampista argentino es uno de los nombres más seguidos en el mercado internacional actual.

El jugador vive un momento complicado en el Chelsea debido a una sanción interna. Este castigo ha provocado dudas sobre si seguirá en Londres el próximo año.

Varias informaciones indican que el futbolista piensa seriamente en pedir el traspaso de forma oficial. Su objetivo es facilitar una salida este mismo verano. En este contexto, el Atlético de Madrid y el Real Madrid son los dos clubes que más interés muestran por conseguir su fichaje.

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Enzo Fernández tiene un precio de salida de 150 millones y el Atlético se lo piensa

​El mayor obstáculo para el equipo rojiblanco es el precio que ha puesto el Chelsea. El club inglés quiere recuperar todo el dinero que invirtió en su día. Por eso, han tasado a Enzo Fernández en 150 millones de euros.

Esta cifra hace que la operación sea extremadamente difícil. Cualquier equipo que quiera al argentino tendrá que hacer un gasto de dinero enorme. A pesar de esta dificultad, los responsables del Atlético de Madrid buscan formas de negociar con el equipo de Londres. Saben que es una oportunidad de mercado que no se presenta todos los días.

​La competencia con el Real Madrid complica todavía más las cosas. El club blanco tiene más dinero en su caja, lo que le da una ventaja clara en una posible subasta. Sin embargo, en el Metropolitano confían en otros puntos a su favor. Creen que el proyecto deportivo y la forma de jugar del equipo pueden atraer al centrocampista. También cuentan con una baza importante: la presencia de varios jugadores argentinos en la plantilla. Esto ayudaría mucho a que Enzo Fernández se adaptara rápido a la ciudad y al grupo. El factor personal suele ser clave en este tipo de decisiones tan importantes.

Enzo Fernández es una posibilidad para el Atlético de Madrid Fuente: Premier League

​Las personas cercanas al jugador admiten que un cambio de equipo es posible. Los problemas recientes en el Chelsea han cansado al futbolista. La sanción y el hecho de haber perdido importancia en el once inicial han creado un clima de incomodidad. Enzo Fernández busca un sitio donde tenga estabilidad y pueda ser el líder del centro del campo. El Atlético de Madrid le ofrece un estilo competitivo y la seguridad de un cuerpo técnico que confía en su talento. Todo el plan de fichaje depende ahora de si el club madrileño puede llegar a las cifras que pide el Chelsea.

Enzo, un salto de calidad para el Atlético de Madrid

​Mientras se resuelve este asunto, el Atlético de Madrid también trabaja en otros frentes. La dirección deportiva vigila de cerca la situación de Julián Álvarez. Quieren asegurar su continuidad con una nueva cláusula que evite sorpresas en el futuro. Además, el equipo busca reforzar la portería tras el interés por Ederson. El portero brasileño ya ha rechazado ofertas muy grandes de otros países porque prefiere jugar bajo las órdenes de Simeone. Estos movimientos demuestran que el club quiere construir un equipo muy potente para la próxima temporada.

​En definitiva, el nombre de Enzo Fernández será uno de los más repetidos este verano. El Atlético de Madrid sabe que necesita mejorar su plantilla para pelear por todos los títulos.

El fichaje del argentino daría un salto de calidad enorme al centro del campo. La directiva tendrá que decidir si hace ese esfuerzo económico histórico o si busca otras opciones más baratas. Por ahora, el contacto con el entorno del jugador sigue abierto y las próximas semanas serán fundamentales para saber si Enzo acaba vistiendo la camiseta rojiblanca. La afición espera noticias con ganas, ya que la llegada de otro campeón del mundo ilusiona a todo el mundo.