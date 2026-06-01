Eventos de videojuegos en junio de 2026: guía del State of Play, Summer Game Fest y Xbox Showcase

Junio de 2026 pisa fuerte con tres eventos que marcan el nuevo ritmo de la industria y huelen a E3 aunque nadie quiera llamarlo así. Tres golpes en seis días: el State of Play mañana mismo, el Summer Game Fest el viernes y el Xbox Games Showcase el domingo. No hay excusa para perdérselo.

State of Play: PlayStation abre fuego el 2 de junio

El martes 2 de junio a las 23:00 (hora peninsular), Sony retransmite su State of Play con más de 60 minutos de novedades. Se podrá seguir en directo desde los canales oficiales de YouTube y Twitch de PlayStation. La compañía lleva días calentando motores con una cuenta atrás que ha disparado las expectativas, y este año la cosa pinta especialmente gorda.

Lo más esperado: Marvel’s Wolverine, por fin con tráiler jugable y apertura de reservas. Insomniac Games pondrá toda la carne en el asador. También se espera el primer vistazo serio al spin‑off de God of War y nuevos detalles del remake de la trilogía que ya nos dejó con la miel en los labios con aquel teaser. El hype es real, aunque conviene recordar que Sony sabe dosificar las sorpresas y a veces lo más jugoso llega en los últimos cinco minutos.

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Wolverine va a ser el termómetro de esta State of Play: si cumple, la semana arrancará con turbo.

Summer Game Fest 2026: el gran circo de Geoff Keighley

El viernes 5 de junio a las 23:00 (hora peninsular) vuelve el evento que ha heredado el trono del difunto E3. Geoff Keighley repetirá como maestro de ceremonias en una gala de alrededor de dos horas que se emitirá desde los canales oficiales de The Game Awards en YouTube y Twitch. La etiqueta #SummerGameFest2026 ya humea en redes.

Los rumores colocan en el escaparate a Resident Evil: Code Veronica Remake y a Stellar Blade 2, dos nombres que dispararían la audiencia sin despeinarse. Pero la experiencia nos dice que con Geoff conviene afinar el escepticismo: cuantos más globos se inflan antes del directo, más riesgo de que alguno reviente. Aun así, la promesa de “el mayor número de anuncios del año” es un imán para cualquier jugón.

Xbox Games Showcase: broche con Gears y ¿nueva consola?

El domingo 7 de junio a las 19:00 (hora peninsular), Microsoft cierra la semana con una primera parte de novedades y, acto seguido, un directo dedicado a Gears of War E-Day. Todo se retransmitirá desde los canales oficiales de Xbox en YouTube y Twitch. La expectación es doble: por un lado, ver al fin la nueva consola que llevan meses cocinando; por otro, comprobar si Fable sale por fin del escondite tras posponer su lanzamiento para alejarse de GTA VI.

El resto del catálogo es una incógnita que invita a soñar, pero mejor guardar la cautela. Microsoft tiene la costumbre de alternar bombazos con actualizaciones menores, y el hype desmedido puede jugar malas pasadas.

La resaca del NO‑E3: ¿realidad o feria de anuncios humo?

La semana concentrada de junio se ha convertido en el termómetro real de la industria, pero también en un campo de minas para las expectativas. El modelo descentralizado permite a cada compañía manejar sus tiempos, pero la sobrecarga de eventos en apenas seis días puede saturar y generar más ruido que señales. El caso más claro es la rumorología de un posible Nintendo Direct este mismo mes: si los japoneses se suman a la fiesta, la resaca será memorable; si no, alguien se quedará con la miel en los labios.

Lo sensato es disfrutar del espectáculo sin comprar todos los décimos del hype. Los tráilers espectaculares no siempre se traducen en lanzamientos rotundos, pero la ilusión de ver las cartas sobre la mesa es insuperable. Que empiece el juego.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Tres eventos en seis días con fichajes del calibre de Wolverine, God of War, Resident Evil y Gears, más la sombra de una nueva consola de Microsoft. Motivos para el subidón hay de sobra, pero la historia nos recuerda que Geoff Keighley no es un genio de la lámpara y que Sony siempre juega al despiste. Ilusionados, sí; con cautela, también.

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El resumen para vagos (TL;DR)