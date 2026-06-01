Gana un jet en el concurso de MrBeast y lo detienen por tráfico de marihuana

Ganó un jet privado en un concurso de MrBeast y ha acabado esposado en una comisaría de Paraguay. No es el guion de una película de sobremesa: es lo que le ha pasado a Jabari Stephen Brown.

El estadounidense se hizo viral hace unos meses al llevarse un avión valorado en millones tras un reto tan absurdo como adictivo: más de cien pilotos de pie, una mano sobre la aeronave, sin soltarla. Tras casi 20 horas de resistencia, Brown fue el último en pie. El vídeo, como todo lo que toca este youtuber, arrasó en YouTube.

Luego, la noticia se volvió aún más increíble. Este pasado sábado, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) lo detuvo en un hotel de Asunción junto con otras tres personas. El motivo: transporte de 261 kilos de marihuana de alta graduación en otro jet privado, no el del premio, que había aterrizado procedente de Miami.

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Agárrate. El pack completo de locura viral incluye un jet de concurso, MrBeast, marihuana ‘premium’ y una fuga frustrada. El copropietario de la aeronave, un estonio que fundó una empresa de micromovilidad, salió del país horas antes del operativo, según las autoridades. Los detenidos, todos estadounidenses, quedaron a disposición de la Fiscalía.

De ganar un jet privado a acabar en un calabozo paraguayo

El concurso era brutal. Cien pilotos manteniendo una mano sobre un avión colocado en una plataforma móvil, sin soltarlo bajo ningún concepto. Nadie se esperaba que el ganador fuese a terminar fichado por narcotráfico. La prueba, orquestada por MrBeast —el rey de los retos extremos con más de 400 millones de seguidores— tuvo lugar en diciembre y generó decenas de millones de visualizaciones.

La fama de Brown como héroe del aguante se ha derrumbado en cuestión de horas. De sostener un jet durante una eternidad a ser uno de los rostros de una operación internacional antidroga. La imagen de su detención corrió como la pólvora en redes: de héroe viral a villano en un mismo scroll. El chasco es tan grande que hasta el propio MrBeast ha preferido guardar silencio hasta ahora.

De ganar un jet en un reality de YouTube a terminar en un calabozo en Asunción: el giro más absurdo que nos ha dejado 2026.

Lo que escondía el otro avión y por qué lo están contando todos

Según la Senad, la marihuana intervenida estaba empaquetada en maletas y lista para ser transferida a un vehículo con destino a la capital paraguaya. Cada kilo podría costar cerca de 14.000 dólares en el mercado brasileño, así que la operación frustrada alcanza un valor de varios millones. Las detenciones incluyen a Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise, todos imputados por tráfico internacional.

El dato más surrealista: Brown no viajaba en la misma aeronave incautada, pero sí estaba vinculado al grupo. Las autoridades lo consideran el cuarto integrante del plan. Por si fuera poco, el piloto y presunto dueño del jet, un estonio cofundador de Bolt Mobility, desapareció horas antes del golpe policial.

Cuando la fama de internet te da algo más que seguidores

No es la primera vez que un concurso de MrBeast genera titulares por lo malo. En 2023, un ganador de un millón de dólares en otro de sus retos fue arrestado meses después por fraude. Pero lo de Brown es otro nivel: pasar de la gloria de YouTube a una celda paraguaya por un cargamento de droga que supera los 260 kilos. La ironía es tan brutal que cuesta creerla.

La lección, si es que la hay, es que la viralidad no protege: te pone en el foco para bien y para mal. El propio MrBeast construye su imperio sobre la hiperexposición de la gente normal. Y cuando uno de sus participantes la lía, la caída es tan estrepitosa como el subidón. A Jabari Stephen Brown le toca ahora responder ante la justicia paraguaya; en redes, mientras tanto, llueven los memes con el jet y las esposas.

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