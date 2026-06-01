He probado las sandalias de cuña Skechers Slip In: son cómodas, estilosas y perfectas para el verano 2026

He de confesarlo: cuando pienso en Skechers, me viene a la cabeza la comodidad por encima de todo. Pero estas sandalias de cuña Slip In han roto todos mis esquemas: son bonitas, modernas y se llevan con todo.

Sí, Skechers es la marca favorita de las +50 por un motivo: la comodidad extrema. Pero su nuevo lanzamiento demuestra que el estilo no está reñido con ninguna edad. Las he probado durante una semana entera y ahora entiendo por qué están dando tanto que hablar.

El diseño noventero que ha resucitado Skechers (y queda hasta bien)

Estas sandalias son el calzado perfecto para las que quieren sumar altura sin renunciar a la comodidad. La cuña contrastada en blanco sobre un cuerpo negro de líneas minimalistas es lo más. El modelo Slip In, además, te permite ponértelas en un segundo sin agacharte a ajustar nada, ideal para las mañanas de prisas.

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Sandalias Skechers slip in | Fuente: Skechers

La estética noventera está de vuelta y Skechers ha sabido aprovecharlo. Las vibes de los 90 se respiran en cada costura, como si las hubiera rescatado del armario de Victoria Beckham en sus años de las Spice Girls. Esa mezcla de sencillez y personalidad es justo lo que las hace tan versátiles.

A la hora de combinarlas, no hay duda: vaqueros rectos y un top con estampado de tendencia, como lunares, bandana o rayas marineras, y triunfas. La cuña te da esos centímetros de más que estilizan sin que te duelan los pies al final del día, y eso se nota.

La cuña no sacrifica la comodidad: estiliza, suma centímetros y aguanta un día entero de paseo sin rechistar.

¿Merecen la pena? Mi veredicto tras una semana entera con ellas

He caminado, he ido de compras e incluso he bailado con ellas, y mis pies no se han quejado ni una vez. La suela es mullidita y la sujeción del empeine es firme sin apretar. Además, el color negro con la suela blanca las hace combinables con prácticamente todo mi armario.

Puedes encontrarlas en la web oficial de Skechers y en grandes superficies como El Corte Inglés. El precio no es de derribo, pero para la calidad y la comodidad que ofrecen, yo digo que es una inversión que amortizas en verano.

Si el año pasado te pasaste el verano con las chanclas de siempre y los pies destrozados, este es el momento de pasarte a las cuñas. Ya me contarás.

🛒 Directo al grano

Precio: disponible bajo consulta en skechers.es y en El Corte Inglés. Dónde encontrarlas: sección de calzado de verano, tanto en tienda física como online. Recomendación: si dudas entre tallas, mejor elige la más grande para ganar en confort.