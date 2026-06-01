Hunter x Hunter vuelve: el volumen 39 ya tiene fecha y los nuevos capítulos están al caer

Dos años sin capítulos nuevos dan para mucho. Para teorías, para enfados y para que la fe en Yoshihiro Togashi se ponga a prueba cada mañana. Pero ha llegado el día: la Shonen Jump acaba de confirmar que el volumen 39 de Hunter x Hunter sale en Japón el 3 de julio de 2026. Y no viene solo. El tomo recopila los capítulos 401 a 410 —todo lo que ha visto la luz desde el último recopilatorio— y deja la puerta abierta de par en par a una nueva hornada de episodios. Sí, en plural.

A ver, que no es fácil ser seguidor de este manga. La obra de Togashi es una especie de relación intermitente en la que los momentos de felicidad llegan en cuentagotas y siempre con la amenaza de otra pausa indefinida. Pero cuando regresa, lo hace a lo grande. Y esta vez, con más de 20 capítulos ya organizados junto a sus editores, la cosa pinta bastante bien.

El volumen que rompe la sequía y lo que esconde dentro

El tomo número 39 no es uno más. Compila los diez episodios que se publicaron entre 2024 y principios de 2025, un arco que avanza a trompicones pero que ha dejado a los lectores con el corazón en un puño. Hablamos de la Guerra de Sucesión, una trama densa donde Togashi juega al ajedrez con cincuenta personajes y un montón de reglas nuevas. El dibujo, como siempre, alterna bocetos que podrían ser obra de un niño de cinco años con viñetas de una exquisitez que ya quisieran muchos mangakas en plena forma.

Publicidad

En España tendremos que esperar. El volumen 38 aterrizó en mayo de 2025, ocho meses después de su edición japonesa. Si las matemáticas no fallan, este tomo no llegará hasta finales de 2026 o principios de 2027. La paciencia sigue siendo la protagonista.

Togashi contra su propio cuerpo: el ritmo imposible de un autor de leyenda

El historial médico de Yoshihiro Togashi es tan intrincado como su narrativa. Dolores de espalda crónicos, periodos de inactividad absoluta y un ritmo de publicación que desafía cualquier lógica empresarial. Sin embargo, el hombre sigue. Hace unos meses, su cuenta de Twitter —perdón, X— mostraba pequeños avances: un personaje aquí, un bocadillo allá. El runrún de la comunidad otaku iba a más, y hoy ya es oficial.

Lo admirable no es que Togashi publique poco; lo admirable es que siga publicando algo. Su nivel de detalle, sus giros de guion y su capacidad para hacer que llevemos décadas enganchados a una historia que avanza a paso de tortuga lo convierten en un caso único. Por eso cada nuevo capítulo es recibido con tanta reverencia como frustración, y por eso el hype no es el de un blockbuster, sino el de una cita con un viejo amigo que siempre llega tarde... pero llega.

Llevamos dos años esperando, pero la realidad es que un capítulo de Hunter x Hunter vale más que una temporada entera de cualquier otro shonen.

¿Veremos nuevos capítulos antes de que acabe el verano?

Según la propia Shonen Jump, Togashi ya ha trabajado con sus editores en más de 20 episodios inéditos y ha hablado sobre un lanzamiento limitado para los próximos meses. La revista no ha puesto fecha exacta, pero la previsión es que Hunter x Hunter regrese a las páginas de la Weekly Shonen Jump este mismo verano con una frecuencia más o menos regular, al menos durante un tiempo.

¿Significa eso que veremos el arco actual cerrado? Es pronto para decirlo. Lo que sí sabemos es que el autor no se rinde, y que mientras él dibuje —aunque sea con los dientes y desde la cama—, nosotros seguiremos aquí, esperando que la historia de Gon y compañía siga viva. O, más bien, la de Kurapika. Porque Gon lleva más años desaparecido del manga que algunos de sus lectores de edad.

El resumen para vagos (TL;DR)