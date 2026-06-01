¿Sabías que el tabaco puede dejarte ciego? Así previenes la ceguera dejando de fumar

Lo de que el tabaco daña los pulmones ya lo sabes, pero lo de quedarte ciego por fumar igual te pilla más de nuevas. Y no, no es una exageración. El tabaco puede dejarte sin vista y hoy, Día Mundial sin Tabaco, es un buen momento para hablar de ello.

Por qué el tabaco se carga tus ojos sin que te enteres

Lo explica la neurooftalmóloga Anna Camós Carreras, del Instituto de Oftalmología del Hospital Clínic de Barcelona: «Fumar introduce sustancias tóxicas y proinflamatorias que aceleran el envejecimiento ocular». El humo del tabaco genera un estrés oxidativo brutal en la retina, daña las células y reduce el flujo sanguíneo al ojo. Y lo peor es que todo esto puede estar pasando durante años sin que notes nada. Muchas enfermedades oculares relacionadas con el tabaco avanzan de forma silenciosa; cuando aparecen los síntomas, el daño ya es difícil de revertir.

Las enfermedades que te pueden dejar ciego (y no son solo cataratas)

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es la estrella negra del tabaquismo. Fumar multiplica el riesgo de padecerla y acelera su progresión. Las cataratas también aparecen antes y evolucionan más rápido en fumadores, especialmente las de tipo nuclear. Pero el daño no se queda ahí: ojo seco crónico, neuropatía óptica, daños vasculares en la retina… Un cóctel que puede terminar en ceguera. Además, el tabaquismo empeora la evolución de enfermedades inflamatorias oculares y aumenta las complicaciones en pacientes diabéticos.

Publicidad

Y ojo, que los fumadores pasivos no se libran. El humo ambiental también irrita la superficie ocular y contribuye al daño a largo plazo. En niños y adultos expuestos de forma continuada, puede aparecer escozor, lagrimeo y empeoramiento del ojo seco. Aunque el impacto es menor que en fumadores activos, las sustancias oxidantes del humo ajeno también hacen de las suyas en la microcirculación ocular.

Fumar no solo daña los pulmones: la ceguera es un efecto silencioso que no ves venir.

¿Sirve de algo dejar de fumar si ya tienes los ojos tocados?

La respuesta corta es sí. Dejar el tabaco reduce progresivamente el riesgo de desarrollar DMAE o de que avance más rápido. En el caso de las cataratas, abandonar el hábito también retrasa su aparición. Incluso a corto plazo se nota: menos irritación, mejor lubricación ocular y una circulación sanguínea que se recupera. Dejar de fumar siempre es beneficioso, por tarde que te parezca, y en pacientes con enfermedades oftalmológicas ya diagnosticadas puede mejorar el pronóstico y la respuesta a los tratamientos.

Eso sí, hay grupos especialmente vulnerables a los que el tabaco les pasa una factura ocular más alta: personas mayores, diabéticos, hipertensos o quienes tienen antecedentes familiares de DMAE. En ellos, la nicotina y otras sustancias vasoconstrictoras aceleran el daño vascular. Por eso la neurooftalmóloga insiste: nunca es demasiado tarde para apagar el cigarro y echarle un cable a tu vista.

🧠 Para soltarlo en la cena

El tabaco acelera la ceguera; dejarlo protege tu visión futura.