Sydney Sweeney incendia las redes con su respuesta a las críticas de 'Euphoria': "Se llama actuar"

Sydney Sweeney se ha hartado y ha soltado una respuesta que ya tiene dos millones de likes en Instagram. 'Se llama actuar', escribió la actriz después de las críticas por los desnudos de Cassie en 'Euphoria'. Y la red se ha vuelto un hervidero.

Para quien no haya llegado al final de la temporada 3 de 'Euphoria' —y aquí van spoilers—, Cassie Howard ha sido uno de los personajes más comentados, y no precisamente por su arco dramático. Su trama de OnlyFans y el matrimonio tóxico con Nate Jacobs la pusieron en el centro de la polémica, con escenas que iban de lo explícito a lo incómodo. Y aunque en el capítulo final no se quitó ni una prenda, las críticas ya estaban servidas.

La tormenta de críticas que ya venía de lejos

Desde los primeros capítulos de esta última temporada, los desnudos de Cassie habían sido carne de debate en redes. La escena del helado, la de la serpiente, y el drama final desataron comentarios que acusaban a la serie de hipersexualizar a la actriz sin necesidad. Sweeney se mantuvo callada hasta que, tras emitirse el 3x08, soltó el bombazo.

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El zasca de Sydney Sweeney y el respaldo de Rosalía

La actriz compartió en Instagram varias imágenes inéditas del rodaje con un mensaje contundente: 'Se llama actuar'. La publicación acumuló más de dos millones de likes en menos de 24 horas. Entre los apoyos, el de de Rosalía, que interpretó a Magick en esta temporada. La cantante catalana, lejos de esquivar el tema, elogió la escena final de Cassie: '¡Esa escena fue tan genial!'.

El debate sobre la hipersexualización de los personajes femeninos no es nuevo en 'Euphoria', pero la respuesta de Sweeney ha dado un vuelco a la conversación. Muchos fans saltaron a defenderla, mientras otros mantienen que la línea entre lo artístico y lo gratuito sigue siendo finísima.

Lo que escuece no es el desnudo: es que una actriz joven controle su propia narrativa y diga que, simplemente, está interpretando un papel escrito por un hombre.

¿Tiene razón Sydney? El eterno debate sobre la hipersexualización en las series

La polémica recuerda a otras ficciones donde el cuerpo femenino ha sido el centro del huracán, desde 'Juego de Tronos' hasta el cine de autor. El verdadero foco debería estar en los guionistas y directores que deciden cuánta piel se muestra, no en quien la muestra. Si la actriz consiente y la escena tiene sentido dramático, ¿dónde está el límite? La propia Sweeney ha explicado en otras entrevistas que ella negocia sus escenas de desnudo y que, en 'Euphoria', la trama de Cassie justificaba cada plano.

La controversia, eso sí, deja algo claro: la serie de HBO sigue siendo un imán para conversaciones que van más allá del sofá. Puedes revivir todos los episodios en la web oficial de Euphoria en HBO Max y ver si la escena de la serpiente era realmente necesaria. En cualquier caso, Sweeney ya tiene nuevo proyecto: 'Custom of the Country', un drama de época donde previsiblemente no hará falta un OnlyFans para dar que hablar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)