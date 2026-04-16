Quinta dimensión: científicos aseguran haber hallado evidencias de un portal hacia una nueva realidad física

Los científicos han vuelto a hablar de una quinta dimensión, después de que un grupo de científicos haya podido avanzar en este sentido y encontrar evidencias de la posible existencia de un portal hacia una nueva realidad física, aunque con ciertos matices que se alejan de la visión propia de la ciencia ficción.

Los expertos siguen tratando de esclarecer todo lo que rodea a la materia oscura, que es uno de los grandes enigmas de la cosmología. Desde hace décadas se han propuesto distintos modelos relacionados con la existencia de una quinta dimensión, y este nuevo estudio muestra cómo encaja en la física actual.

EXISTE UN PORTAL HACIA UNA QUINTA DIMENSIÓN

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En más de una ocasión se ha tambaleado la teoría del universo clásico para invitar a pensar que vivimos en 5 dimensiones, pero no ha sido hasta ahora cuando un grupo de científicos ha propuesto un modelo en el que determinadas partículas podrían comportarse como un enlace hacia una quinta dimensión.

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Con él se podría encontrar la explicación sobre la materia oscura y todo lo que ello representa, descartándose en cualquier caso que se trate de una puerta para poder viajar a otro universo, como podemos observar en títulos de ciencia ficción.

Los expertos recalcan que han podido examinar la manera en la que se comportan algunos fermiones, que son partículas que forman la materia ordinaria, cuando se introduce la posibilidad de una quinta dimensión con una geométrica deformada.

Desde este punto de vista, aparece un campo nuevo que puede servir para intermediar entre el universo de cuatro dimensiones (largo, ancho, alto y tiempo) en el que nos encontramos con un espacio extra curvado.

Según explica Popular Mechanics, el resultado es que parte de las masas de estos fermiones podrían empujarse hacia la mencionada quinta dimensión, dando lugar a lo que los físicos consideran que se trata de un sector oscuro.

LA QUINTA DIMENSIÓN Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA OSCURA

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Todo aquello que rodea a la materia oscura es uno de los grandes enigmas por resolver de la cosmología, siendo una parte importante de la masa del universo, pero con el hándicap de que nadie ha podido detectarla por el momento de forma directa.

Existe el conocimiento de que existe porque las galaxias giran con demasiada rapidez y la estructura a gran escala del universo no se puede entender sin esa masa adicional. Por este motivo, este supuesto portal a la quinta dimensión trata de ordenar el rompecabezas.

Los físicos consideran que, bajo este modelo, la materia oscura se encontraría formada, al menos en parte, por fermiones que viven en la quinta dimensión, y que se relacionan con nuestra dimensión mediante un campo intermedio.

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En este caso no se trataría de partículas exóticas totalmente desligadas de lo conocido, sino de una extensión de la materia que ya se estudia, reubicando en un espacio más amplio de lo que se suele pensar.

CÓMO ENCAJA LA QUINTA DIMENSIÓN EN LA FÍSICA ACTUAL

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Hay quienes sostienen que el tiempo es una ilusión y que el pasado, presente y futuro ocurren a la vez, y ahora, tras décadas en las que han sido propuestos diferentes modelos en los que el universo sería una especie de lámina que forma parte de un espacio de más dimensiones, con la gravedad y otros campos extendiéndose, podemos tener nuevas pistas sobre la supuesta quinta dimensión.

La gran diferencia con respecto a estudios previos tiene que ver con la manera en la que se aprovecha el marco para poder abordar distintas cuestiones. De esta manera, se introduce un candidato concreto a materia oscura, en forma de fermiones en esta nueva dimensión.

La generación de masa de esas partículas se relaciona con el comportamiento del nuevo campo escalar que las conecta con el universo. Este hecho da lugar a un esquema en el que no se contradicen las observaciones actuales, pero amplía el conocimiento al respecto.

A pesar de que no hay ningún experimento que haya podido ver directamente la partícula que ejerce de enlace ni la propia quinta dimensión en sí misma, los investigadores consideran que, si es un mecanismo real, es muy difícil producir esa nueva física de forma clara con las máquinas actuales.

Es por ello por lo que consideran que las evidencias podrían llegar de manera indirecta, a través de efectos sutiles más potentes que el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, donde podrían aparecer indicios de la existencia de este sector oscuro.

Por otro lado, la cosmología explica que, si esa quinta dimensión fue clave en el universo temprano, pudo haber dejado su huella en forma de ondas gravitacionales que futuros detectores podrían llegar a encontrar.