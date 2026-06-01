El librito de pollo en airfryer sin rebozado que te cambia la cena (más ligero y crujiente)

Si hay algo que me da una pereza infinita es encender la airfryer para un pollo que luego queda seco y sin gracia. Estos libritos de pollo sin rebozar han conseguido que deje de quejarme. Son la cena que repito dos veces por semana desde que los probé.

Por qué este pollo sin rebozar es una pasada (y nada seco)

La clave está en la carne picada de pollo. Nada de filetes enteros que se resecan en un suspiro. Aquí usamos pechuga picada, la aplastamos con las manos y la convertimos en una lámina fina que se dobla sobre sí misma sin romperse. Dentro metemos pavo cocido y queso semicurado, más un toque de salsa de tomate casera o de bote. Así, el relleno suelta humedad durante la cocción y la carne queda jugosa por dentro con un exterior ligeramente tostado.

Nada de harina, huevo ni pan rallado. La magia de la freidora de aire es que sella la superficie de la carne a alta temperatura sin necesidad de empanar. El resultado es un librito crujiente por fuera, con el queso fundido y el pavo aportando un contraste salado que lo convierte en un plato de restaurante en 20 minutos.

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El truco definitivo para que quede crujiente y jugoso a la vez

Después de varios intentos fallidos (lo reconozco, los primeros se me abrían y el queso acababa en el cajón), descubrí que el secreto está en el sellado y la temperatura. Aplasta la carne de pollo entre dos papeles de horno hasta que quede de medio centímetro. Coloca una loncha de pavo y un rectángulo de queso en el centro, una cucharadita de salsa de tomate y cierra como si fuera un libro. Presiona bien los bordes con los dedos, sin miedo.

Pincela ligeramente con aceite de oliva en spray o con un pincel. Cocina en la airfryer a 190 °C durante 12-14 minutos, volteando a mitad de cocción. No los amontones: deja espacio entre ellos para que el aire caliente circule y cree esa corteza dorada que los hace irresistibles. Si los pones muy juntos se cocinarán al vapor y perderás el punto crujiente.

La mayoría de los trucos de la airfryer funciona cuando respetas el espacio entre piezas y no te saltas la temperatura exacta.

Un consejo extra que me dio mi cuñado (fan absoluto del 'batch cooking'): puedes montar los libritos por la mañana, guardarlos en la nevera y cocinarlos al vuelo al llegar a casa. Solo necesitas 15 minutos. El tiempo justo para una ducha rápida mientras se doran solos.

¿Compensa liarse con los libritos en vez de una pechuga a la plancha?

Te entiendo, a mí también me daba pereza manipular carne picada. Pero los libritos sin rebozar se montan en 10 minutos y la recompensa es mucho mayor que una pechuga espartana. Además, el relleno admite variaciones infinitas: jamón serrano y mozzarella, espinacas y requesón, incluso un toque de pesto. Si tienes niños, triunfas seguro.

Comparado con los clásicos libritos de lomo rebozados y fritos, esta versión de pollo en freidora de aire reduce la grasa a la mínima expresión sin perder un ápice de sabor. Tiene la textura justa, no necesita acompañamiento pesado y con una ensalada verde tienes una cena redonda y ligera. Ya me contarás si no se convierte en tu comodín de los martes.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 25 minutos (10 de preparación y 15 de cocción). Nivel de dificultad: fácil. El secreto está en no saltarse el paso de aplastar la carne con papel de horno para que quede uniforme y los bordes sellen bien. Un extra: si tienes costra de parmesano rallado, espolvoréala encima justo al sacarlos del cestillo.