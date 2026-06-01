Galaxy Z Fold 8 filtrado: así luce el plegable con solo dos cámaras y nuevo formato

Alguien de Samsung ha sacado a pasear el Galaxy Z Fold 8 sin querer, y las fotos ya corren por toda Corea. Un empleado de la compañía fue pillado en un restaurante con el dispositivo en la mano, cubierto por una funda de camuflaje pero lo suficientemente visible como para confirmar un diseño que llevamos meses rumoreando: más compacto, solo dos cámaras traseras y una pantalla externa que cambia las reglas del plegable.

Lo que se ve en las imágenes deja poco lugar a la imaginación. El panel exterior tiene 5,4 pulgadas, más estrecho que el del Z Fold 7, y el módulo fotográfico renuncia al teleobjetivo: solo quedan un sensor principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de la misma resolución. La bisagra, según se aprecia en las imágenes, parece más refinada y deja un pliegue menos marcado que en en modelos anteriores.

Dos cámaras y un diseño que confirma la apuesta por lo compacto

La decisión de recortar a dos sensores no es una chapuza, es estrategia. Este Galaxy Z Fold 8 será el modelo base de una familia que, por primera vez, incluirá una versión Ultra. El estándar se conforma con el dúo de 50 MP y, si todo va según lo previsto, un precio más amable para quien quiera estrenar plegable sin hipotecar el riñón. La serie Galaxy Z Fold ya ha tanteado varios formatos, y este es el más arriesgado.

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FIRST LOOK 👀



A leaked real-world image of Samsung's upcoming Galaxy Z Fold8 has surfaced.



Rumored details:



• Wider form factor

• Near-square 4:3 inner display

• 161.4mm width

• Just 4.3mm thin when unfolded

• Dual 50MP rear cameras

• No telephoto camera

• No S Pen… pic.twitter.com/GFOqAi0bm0 — Saurav (@Saurav_DJ47) May 31, 2026

Por dentro, el Z Fold 8 esconde una pantalla interior de 7,6 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 4.800 mAh con carga rápida de 45W y, según las filtraciones, un grosor reducido que se notará en el bolsillo. Todo esto llega mientras la competencia china aprieta con plegables cada vez más delgados y, ojo, Samsung se juega la corona en un mercado que antes dominaba sin oposición.

Samsung está partiendo su buque insignia plegable en dos: uno para el día a día sin florituras y otro para los que quieren el mejor zoom y el mejor precio.

Lo que la filtración dice del futuro de los plegables Samsung

Las fotos caseras del restaurante, que parecen sacadas de una cámara de 2010, confirman los renders que llevaban semanas circulando. El Z Fold 8 adopta un formato «Wide» que abandona la pantalla exterior alargada a favor de una más cuadrada y manejable. Eso sí, el sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, , se convierte en el único acompañante del principal, y ahí es donde la línea Ultra entrará con teleobjetivo y mejor estabilización.

No es la primera vez que un empleado se convierte en el héroe involuntario de las filtraciones, pero este descuido llega en el momento perfecto: justo cuando los rumores apuntaban a un anuncio a finales de junio. Samsung guarda silencio, pero el calendario está servido.

¿Por qué Samsung recorta y por qué puede ser un acierto?

El movimiento de Samsung recuerda a lo que Apple hizo con el iPhone Mini, pero en clave plegable. La idea es clara: rebajar la barrera de entrada sin sacrificar la experiencia nuclear. Un Z Fold 8 por debajo de los 1.000 euros sería un bombazo, aunque las prisas de la compañía surcoreana también pueden obedecer a que el Z Fold 8 Ultra llegue más caro y con mejores cámaras. Como siempre, el diablo está en el precio oficial y en si el recorte de hardware se nota en el día a día.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Las imágenes confirman un diseño que muchos pedíamos, y la apuesta por un modelo base más barato puede democratizar los plegables. Pero hasta que Samsung confirme la fecha y el precio, el hype se queda a medio gas.

El resumen para vagos (TL;DR)