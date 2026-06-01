El afterparty secreto de Bad Bunny en 'La Casita' que juntó a Los Javis, Hiba Abouk y Koke

Olvíddate del ‘meet and greet’ de toda la vida: el pase VIP al afterparty de Bad Bunny en Madrid es lo más codiciado de este 2026. La noche del domingo, tras su segundo concierto en el Metropolitano, el artista puertorriqueño abrió las puertas de ‘La Casita’ a un puñado de invitados que hicieron temblar los mentideros capitalinos. Los Javis, Hiba Abouk y Koke Resurrección fueron algunos de los afortunados que se colaron en en la fiesta más privada del mes.

Quién se coló en la Casita más cotizada del año

Javier Calvo y Javier Ambrossi, siempre en el ajo de lo que suma ‘cool’ a su agenda, estuvieron de lo más animados. Se les vio charlando con el equipo del cantante después de que el show terminase, y según apuntan fuentes cercanas, el propio Bad Bunny les agradeció la visita en persona. Hubo foto, hubo risas y, sobre todo, muchísima curiosidad por saber quién más andaba por allí.

Hiba Abouk apareció con un lookazo en blanco que no pasó desapercibido. La intérprete no paró de bailar los temas más cañeros y, por si fuera poco, coincidió en la zona VIP con Koke Resurrección. El futbolista del Atlético, habitual de los grandes eventos musicales, se unió a los coros espontáneos de 'Tití Me Preguntó' mientras media España especulaba en redes. También Judeline puso el toque hipnótico de la noche, completamente entregada al perreo. La lista de asistentes, corta pero demoledora, dejó claro que entrar en esa habitación es hoy el ‘elevator pitch’ de cualquier celebrity que se precie.

Publicidad

La sorpresa que incendió el Metropolitano

Antes de que La Casita se convirtiera en el centro de todas las miradas, el concierto ya había dado mucho de qué hablar. Bad Bunny invitó al rapero Luar La L para interpretar juntos ‘TELÉFONO NUEVO’, y el estadio, con más de 60.000 personas, se vino abajo. Un crossover que los fans llevaban meses pidiendo y que el Conejo Malo soltó sin previo aviso, demostrando que sus shows en Madrid no son solo recitales: son auténticos laboratorios de cultura de club.

La residencia de diez noches con todas las entradas vendidas está batiendo récords, y el ambiente en redes lo certifica. La comunidad del artista no para de subir clips de cada minuto, cada gesto, cada mirada cómplice. El concierto, una maratón de casi tres horas, está sirviendo para convertir cada fecha en un acontecimiento social que desborda lo musical.

Benito ha entendido que un concierto ya no es solo música: es un club social con lista de espera y el pulso de la moda.

Por qué ser amigo de Benito es el mejor plan B

No es la primera vez que el intérprete de 'Un Verano Sin Ti' convierte sus afterparties en santuarios de la exclusividad. En la gira anterior ya reunió a diseñadores, actores y deportistas en espacios privados que acabaron siendo tema de conversación durante semanas. La fórmula se repite y se perfecciona: un acceso muy restringido, cero filtraciones de vídeo y la certeza de que quien está dentro ha superado una suerte de casting invisible. Madrid, que siempre ha presumido de ser la puerta de entrada del reguetón en Europa, vuelve a rendirse.

El fenómeno Bad Bunny trasciende el cartel de un concierto. Se ha convertido en un termómetro de influencia que mide con quién te codeas y en qué rincón de la ciudad terminas la noche. Ayer fueron Los Javis, Hiba Abouk y Koke. Mañana pueden ser otros. Lo único seguro es que todos querrán estar en esa foto que sale solo un segundo en stories y que vale su peso en oro en el ecosistema del famoseo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)