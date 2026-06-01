Bertín Osborne rompe su silencio y comunica su grave estado de salud tras dos neumonías

Bertín Osborne ha aparecido en un video desde su casa, casi sin aliento, para explicar qué le está pasando. El cantante no quería que nadie pensara que se está muriendo, pero el angustioso comunicado prueba que su salud ha saltado por los aires estas últimas semanas.

Este fin de semana ha sido uno de los pocos que ha tenido que cancelar un concierto, y precisamente en Galicia, un lugar al que le une un cariño especial. Ha pedido perdón a los fans con la voz entrecortada y la respiración trabajosa, y eso ha disparado todas las alarmas entre sus seguidores.

El vídeo en el que Bertín ha pedido perdón a Galicia casi sin aliento

En el clip que él mismo ha colgado en su perfil de Instagram, se le ve sentado en una sala de su casa, con una dificultad evidente para hablar. Las frases le salen a retazos y se queda sin fuelle al final de cada una. No es postureo: es alguien que está pasando un momento muy jodido.

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"El COVID ha sido muy malo, y el mío, el segundo, ha sido malísimo. He tenido dos neumonías desde que tuve el COVID hasta el día de hoy", ha explicado, casi en un susurro. Y ha añadido un detalle que hiela: "Tengo los pulmones con muchas manchas, pero me han dicho que no son graves".

Lo que más le ha dolido, sin embargo, es fallar a su público gallego. "No he podido ir a cantar este fin de semana y me duele profundamente, porque ir a Galicia es de las cosas más maravillosas que me pueden pasar en este mundo. Solo quiero decir a todos los que teníais entrada que lo siento una barbaridad, pero no puedo cantar. Hablo a duras penas", ha confesado.

Ver a Bertín, que ha llenado escenarios durante décadas, pidiendo perdón por no poder cantar, es la imagen más humana que ha compartido nunca.

Dos neumonías y un COVID 'malísimo': lo que dice de su salud

La cosa venía de lejos. Su hija Alejandra ya había adelantado que su padre arrastraba una neumonía, pero el propio artista ha detallado que en realidad han sido dos desde que contrajo el coronavirus por segunda vez. No es un catarro mal curado: es una infección que le ha dejado los pulmones con muchas manchas, pero sin riesgo vital inmediato.

Él mismo ha querido zanjar los rumores más oscuros: "Había gente que me preguntaba si me estoy muriendo o qué. Bueno, todavía no, espero". Un chascarrillo que no disimula la gravedad del cuadro. El primer COVID, en 2024, ya le impidió acudir al tanatorio a despedirse de su amigo Arévalo, y ahora este segundo ha sido incluso peor.

La mayoría de los médicos le ha recomendado reposo absoluto durante al menos un par de semanas, y él lo está cumpliendo a rajatabla. Por eso el concierto en Pontevedra se ha quedado en el aire, y su ausencia en el programa Luar, al que iba a acudir con Xosé Ramón Gayoso, también ha sido inevitable.

Por qué esta recaída asusta más que la de 2024

Con 71 años y un estilo de vida casi siempre saludable, Bertín había conseguido blindarse contra los sustos. Pero esta vez ha sido distinto: ha encadenado dos neumonías en muy poco tiempo, y además le han pillado en plena gira. Rara vez cancela un concierto, y eso demuestra que el susto es real.

En los comentarios del post se amontonan los mensajes de ánimo. Carmen Lomana, Carlos Baute o Antonio Carmona le han escrito, y el tono general es de preocupación auténtica. No es un beef: es un país entero que se ha dado cuenta de que su trotamundos favorito es humano y vulnerable.

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La próxima semana será clave para ver si remonta, pero mientras tanto, Galicia le espera con los brazos abiertos. Y a juzgar por la reacción en redes, el cariño que siente por esa tierra le está haciendo tanto bien como el reposo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)