La OCU y los abogados coinciden: si recibes donación de vivienda de tus padres estando casado, formalízala en documento público

Imagina que tus padres te ceden su piso para que empieces una vida en pareja y, unos años después, en pleno divorcio, un juez decide que la mitad de esa casa no es tuya, sino del que hasta ayer era tu media naranja. Suena a película de terror financiero, pero es más real de lo que crees. La OCU y los abogados especializados en derecho de familia lo repiten cada vez que sale el tema: si recibes una donación de vivienda de tus padres estando casado, tienes que dejarlo todo bien atado en un documento público.

No es un capricho de notarios con ganas de facturar; es la única manera de blindar lo que es tuyo cuando la convivencia se tuerce. Porque aquí el cariño familiar no protege, y las buenas intenciones se deshacen en cuanto aparece una cuenta conjunta o una escritura mal hecha.

Por qué el amor de los padres no basta para proteger tu casa

La abogada Nuria Vargas, de Vilches Abogados, lo explica sin rodeos: “Si recibes una donación de tus padres para la adquisición de tu vivienda habitual y estás casado, es muy importante que se formalice correctamente en documento público y sin mezclar patrimonios del matrimonio”. Si ese dinero acaba en una cuenta compartida, o se usa para comprar una vivienda familiar sin dejar constancia de su origen, el juez podría considerar que ya no es un bien privativo, sino común.

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En un matrimonio en gananciales, casi todo lo que entra durante el matrimonio se presume común, aunque lo hayas aportado tú solo con la ayuda de tus padres. Y en separación de bienes la cosa cambia, pero solo si puedes demostrar que el dinero era tuyo. Sin papeles, la prueba se desvanece. Así de simple.

El regalo de unos padres puede transformarse en un bien común si no se documenta antes de que la relación se rompa.

Esta es la trampa más tonta: muchos padres hacen el ingreso en la cuenta del hijo sin pensar, y ese simple gesto convierte un patrimonio individual en dinero del matrimonio. Luego, al comprar la casa, el reparto ya no es lo que esperabas.

La diferencia entre donar y heredar (y el lío de los impuestos)

No es lo mismo que la vivienda te la regalen en vida a que la recibas por herencia. Si la heredas, hay ventajas fiscales que conviene conocer, aunque también hay letra pequeña. La OCU recuerda que los herederos pueden aplicar una reducción del 95% en el Impuesto de Sucesiones, con un límite de 122.606,47 euros, siempre que el fallecido sea cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente colateral mayor de 65 años que conviviera con él los dos años anteriores. Y con una condición crucial: tienes que mantener la vivienda durante al menos diez años, o perderás el beneficio.

Es decir, la ley te hace un favor si heredas, pero te obliga a no vender a los cuatro meses. Un alivio fiscal que, mal gestionado, puede salirte caro.

El papel que te salva el patrimonio (y el de la pareja)

Cuando la ayuda económica viene de los padres, lo más sensato es acudir al notario y elevar la donación a escritura pública, especificando que ese dinero es para el hijo y que no se integrará en la sociedad de gananciales si el matrimonio está en ese régimen. Además, conviene que los padres ingresen el dinero en una cuenta exclusiva que esté a nombre del hijo, a ser posible de su banco de toda la vida, y que el justificante quede bien guardado. Parece un coñazo de papeleo, pero te ahorras discusiones y disgustos monumentales.

En separación de bienes la cosa pinta mejor, pero sigue necesitando pruebas claras de que la donación no se mezcló con el patrimonio del otro. Y ya sabemos que, cuando el amor se rompe, las pruebas son lo único que vale.

🧠 Para soltarlo en la cena

Una donación sin notario puede volverse un bien común.

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Así que ya sabes: si tus padres te quieren echar una mano con la vivienda, el gesto más cariñoso que pueden tener contigo —y contigo de verdad— es formalizarlo delante de un notario. Ya me contarás.