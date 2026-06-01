La Casita de Bad Bunny en Idealista que se ha vuelto viral: una protesta contra la crisis de vivienda

El anuncio de 'La Casita' de Bad Bunny en Idealista por un millón de euros no es real, pero la rabia que ha provocado sí lo es. Una usuaria publicó este domingo una oferta falsa en la plataforma para poner el dedo en la llaga: comprar o alquilar se ha vuelto un privilegio al alcance de muy pocos. El chiste, con datos sobre la mesa, duele más que hace gracia.

La 'vivienda' se describe como una 'estupenda 'Casita' de 62 metros cuadrados y pladur' que funciona 'muy bien como concepto de marketing para el concierto de Bad Bunny'. El precio: un millón de euros, 16.129 euros el metro cuadrado. La ubicación: la calle Fernando Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, una de las zonas más golpeadas por la especulación y las viviendas vacacionales. El texto del anuncio, subido por una usuaria que firma como Zaida, es una sátira afilada: habla de la 'sensación de que formas parte de algo a lo que no todo el mundo puede acceder'. Y remata: cuando acaba el concierto, 'te das cuenta de que fuera está pasando lo mismo. Solo que aquí no hablamos de una experiencia. Hablamos de una casa. Y a este ritmo, una casita también será un lujo reservado para gente VIP.

CASITA FOR SALE! A fake listing was posted on the platform Idealista claiming that Bad Bunny’s Casita is for sale for €1 MILLION.



The goal is to draw attention to Spain’s current housing crisis. pic.twitter.com/68O0Q568Ca — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) June 1, 2026

Las cifras que convierten la broma en un drama real

Detrás del meme hay un mercado que no entiende de ironías. Según los últimos datos del INE, el precio medio de la vivienda en España cerró 2025 en 2.354 euros por metro cuadrado, un 9,5% más que el año anterior. En Canarias, donde se sitúa el ficticio inmueble, el metro cuadrado alcanza los 2.721 euros y la subida interanual es del 14%, solo superada por Madrid. El barrio de Guanarteme, en concreto, ha visto cómo las viviendas turísticas y la inversión foránea expulsaban a sus vecinos de toda la vida. No es casualidad que el anuncio falso haya elegido esa dirección.

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Y mientras los precios se disparan, la emancipación sigue siendo una misión casi imposible. El 76% de los jóvenes entre 20 y 29 años viven con sus padres, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. En Europa, la media es del 54%, y en países como Dinamarca o Suecia apenas ronda el 12-22%. En marzo de este año se vendieron un 2,2% menos de viviendas que en el mismo mes de 2025, pero los precios no ceden. Al contrario: siguen subiendo porque la oferta escasea y la presión de los grandes tenedores y el alquiler turístico mantiene los pisos por las nubes.

De la gira de Bad Bunny a la lucha por la vivienda: la ironía hecha campaña

La Casita que el artista puertorriqueño coloca en el escenario nació como un homenaje a la arquitectura popular de la isla y como una reivindicación contra la gentrificación, un tema central en su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Sin embargo, en los conciertos se ha convertido en una zona VIP reservada a famosos y algunos afortunados. Esa paradoja la aprovecha ahora Amnistía Internacional, que ha lanzado su propia campaña con el lema: 'Es más fácil entrar en la Casita de Benito que conseguir una vivienda digna' y 'La crisis de la vivienda es enorme. La organización recuerda algo que muchos sentimos: alquilar una casa asequible en España es un chiste, y toda una generación espera a que alguien haga algo.

Por qué necesitamos algo más que una casita de cartón

Que la protesta se haga viral es un termómetro de hasta dónde llega el hartazgo. Pero la cuestión de fondo es si todo este ruido servirá para que las administraciones se pongan las pilas. De momento, el ritmo de construcción de vivienda pública es irrisorio: apenas 8.000 viviendas al año en toda España cuando el déficit estimado supera el millón. Las ayudas al alquiler, como el Bono Alquiler Joven, llegan a cuentagotas y no logran contener la sangría. El problema no es ya el precio: es la sensación de que no hay futuro si no heredas, o si no tienes unos ingresos muy por encima de la media.

El problema no es que una casa de mentira cueste un millón de euros; es que las de verdad estén a punto de hacerlo.

Hace solo tres años, la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda rondaba el 30% de los ingresos en la mayoría de las capitales. Ahora, en ciudades como Madrid o Barcelona, supera el 50%. Y en el alquiler no estamos mejor: el carro de la compra sube y el sueldo se queda igual. La iniciativa de Zaida no soluciona nada por sí sola, pero al menos ha conseguido que el debate vuelva a estar en el centro. Quizá eso, por ahora, sea un primer paso.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)