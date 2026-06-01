KSI deja The Sidemen tras 13 años: el anuncio que ha roto YouTube

KSI se ha cargado YouTube en un solo vídeo. Trece años no son nada, o eso parece, porque el youtuber acaba de anunciar que deja The Sidemen, el grupo que él mismo ayudó a crear y que ha definido una generación de contenido en internet.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. La salida de un miembro fundador de un colectivo que ha facturado giras, sellos discográficos y millones de views siempre iba a ser dramática, pero que sea KSI, la cara más visible, eleva el culebrón a nivel de evento fundacional del YouTube 2026. Los próximos días van a ser un no parar de análisis, lágrimas y teorías.

KSI cuelga el vídeo y se baja del barco

El youtuber ha publicado en su canal un vídeo de doce minutos titulado 'Me voy de los Sidemen'. En él, con una mezcla de seriedad y nostalgia, ha explicado que la decisión es completamente suya y que se sentía 'empujado en muchas direcciones'. Sin señalar a nadie, el mensaje ha calado hondo: el grupo que él mismo cofundó ya no encaja en su brújula profesional.

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KSI ha incidido en que no hay beefs ni enfrentamientos personales. 'Sigo queriendo a todos los chicos', ha dicho, antes de pedir a los fans que respeten su espacio y, sobre todo, que no se pongan en modo detective conspiranoico. Pero en internet, eso es pedir peras al olmo.

Las redes se incendian: el adiós que nadie esperaba

El timeline se ha llenado de reacciones en cuestión de minutos. Los seguidores más acérrimos de los Sidemen están en estado de shock, y los memes con la cara de los demás miembros del grupo ya son virales. El hashtag #KSILeavesTheSidemen ha llegado a ser trending topic mundial.

Que KSI se baje del barco es como si McDonald’s dejara de vender Big Macs. Puede que la marca siga, pero la esencia ya no será la misma.

Lógico: KSI no era un secundario. Era el motor creativo con un perfil propio tan potente (boxeo, música, Prime) que su marcha deja un agujero difícil de tapar. Los demás integrantes aún no se han pronunciado, y ese silencio solo añade más leña al fuego.

¿Adiós definitivo? El precedente que asusta a los fans

Las salidas de miembros fundadores en colectivos de YouTube no son nuevas. PewDiePie se alejó de su red, y el grupo de Shane Dawson también se desintegró. Pero aquí duele más: The Sidemen han sido un fenómeno global que ha sabido mantenerse unido más de una década. Que KSI se baje suena a terremoto.

La gran pregunta es si es una pausa o un portazo. En el vídeo, el creador ha dejado la puerta abierta a colaboraciones puntuales, pero ya sin el compromiso diario del colectivo. Yo creo que el grupo no se va a disolver del todo, pero su esencia se va a resentir. Y los fans, que han crecido viéndolos juntos, lo notarán.

Por ahora, lo único seguro es que KSI sigue escribiendo su historia en solitario. Y que el drama en redes acaba de empezar. Nos leemos en los comentarios.

El chisme en 3 claves (TL;DR)