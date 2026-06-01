David Bustamante adelgaza 20 kilos y suelta su rutina diaria: ayuno, cardio y mucho cambio de hábitos

David Bustamante ha soltado la rutina con la que ha perdido 20 kilos y ya es la comidilla en todos los grupos de WhatsApp. El cántabro, a sus 44 años, está en forma como nunca y lo ha contado con todo lujo de detalles en El Hormiguero.

¿Qué ha hecho Bustamante para ponerse en modo Zorro?

La respuesta corta: caminar una hora en ayunas por la mañana y otra hora de cardio por la noche. Así de simple lo resumió él mismo, pero detrás hay una disciplina casi militar que arranca muy temprano.

Entre las cinco y las seis de la mañana ya está en la calle, antes de desayunar. Después gimnasio, trabajo musical y cuando el día termina otra sesión de cardio que puede ser tenis natación o pádel. Un doblete que no es apto para todos los públicos.

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El objetivo no era solo estético: el cantante se ha preparado para protagonizar la versión española del musical El Zorro, un reto que exige mucha resistencia. Así que la motivación va más allá de la operación bikini.

Por qué la caminata en ayunas tiene a medio Twitter discutiendo

Lo de caminar en ayunas es una estrategia que suena mucho entre los gurús del fitness: el famoso cardio LISS (Low-Intensity Steady State). La teoría dice que, al tener las reservas de glucógeno bajas, el cuerpo tira de grasa antes. Pero ojo, que no es magia.

Dos horas de cardio al día no son para cualquiera, pero con supervisión profesional Bustamante ha logrado un cambio que va mucho más allá de los kilos.

Los expertos insisten en que el déficit calórico total es lo que realmente cuenta. Da igual si caminas antes o después de comer, lo importante es gastar más de lo que ingieres. La clave de Bustamante, más que la hora, es la constancia y las dos sesiones diarias que mantienen un gasto alto.

Lo que sí parece indiscutible es el efecto mental: el propio cantante ha reconocido que que las caminatas matutinas le ayudan a empezar el día más tranquilo. Y con la agenda que lleva, algo de paz no le viene mal.

El factor diferencial de Bustamante (y no es solo la genética)

Más allá del método, lo que ha hecho el cantante es un cambio de hábitos en toda regla. Dejar de fumar, reorganizar sus horarios y convertir el ejercicio en un pilar diario, no en una moda pasajera.

El propio Bustamante ha contado que se hace analíticas cada seis meses y cuenta siempre con un nutricionista. Entrenar dos veces al día sin control puede llevar a fatiga y pérdida de músculo, y el cántabro lo sabe.

Comparado con otras transformaciones exprés de famosos que duran lo que un verano, la de Bustamante tiene pinta de sostenible. La excusa perfecta para que muchos nos preguntemos si mañana mismo madrugamos a caminar.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)