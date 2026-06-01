Matt Brown, de 'Mi familia vive en Alaska', muere trágicamente: hallan su cadáver en un río

La familia Brown se enfrenta a otra pérdida irreparable. Matt, el mayor de los hermanos de 'Mi familia vive en Alaska', ha sido encontrado muerto en el río Okanogan después de una angustiosa búsqueda de varios días. Su hermano Bear ha confirmado la noticia en un vídeo que ya acumula más de 300.000 reproducciones en redes.

Bear explicó que Noah, otro de los hermanos, ayudó a rescatar el cadáver del agua y lo identificó enseguida. La familia había pedido ayuda pública para localizarlo tras su desaparición sin dejar rastro. El hallazgo ha sido un mazazo y las grabaciones del programa de Discovery Channel han quedado suspendidas de inmediato.

El hallazgo y el vídeo que ya está recorriendo las redes

Según Bear el forense aún no ha determinado la causa oficial, pero la familia sospecha que la herida fue autoinfligida. Matt, de 43 años, llevaba casi siete años alejado de las cámaras y su desaparición se produjo sin aviso previo. La noticia ha pillado por sorpresa a los seguidores del docureality, que se emitió durante 13 temporadas en más de cien países.

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El hermano mayor se había convertido en una figura ausente desde 2019. Su lucha contra el alcohol y las drogas fue el detonante de su salida del programa. Aunque la familia ha sido muy transparente sobre sus adicciones, la muerte ha llegado cuando nadie lo esperaba.

El adiós silencioso de un hermano marcado por las adicciones

«Sinceramente, nunca hubiera sospechado que se haría daño», confesaba Bear en el comunicado. La familia temía una sobredosis, no un suicidio. Matt había intentado recomponer su vida lejos de los focos, pero las recaídas fueron una constante. El hermano mayor era uno de los personajes más carismáticos de las primeras temporadas, y su fragilidad emocional conmovió a la audiencia.

La familia que retrató la supervivencia extrema en Alaska se enfrenta ahora al dolor más real de una pérdida que nadie anticipaba.

Los Brown ya sufrieron la muerte del patriarca Billy en 2021. Aquel golpe fue durísimo y la producción del programa se detuvo durante meses. Ahora, con Matt, el reality vuelve a quedar tocado por la tragedia. Los fans inundan las redes con imágenes de las primeras expediciones en la taiga.

Una familia que perdió a su patriarca hace un lustro y ahora se enfrenta a otra tragedia

La muerte de Billy Brown, por un ataque epiléptico, paralizó a Discovery Channel. Cinco años después, los seguidores asisten a otro final amargo. La serie, que arrancó en 2014, ha mostrado la vida sin filtros de una familia numerosa en la naturaleza más salvaje. Pero detrás de la cabaña y las trampas, los Brown escondían heridas más profundas. La entrada de Wikipedia repasa los momentos más duros del clan. Pocos realitys han expuesto con tanta crudeza lo frágil que puede ser la vida.

Matt Brown deja un legado televisivo incómodo y necesario: era el hermano mayor, el que cargaba con el peso de guiar a los demás en los episodios iniciales. Su marcha voluntaria en 2019 ya anticipó un drama personal, y hoy ese drama tiene un desenlace fatal. El programa que emocionó a millones de personas en todo el mundo llora otra vez a uno de los suyos, mientras en redes se debate sobre la salud mental y la presión de la fama.

El chisme en 3 claves (TL;DR)