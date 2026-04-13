Ranking ATP 2026: los puntos que separan ahora a Sinner y Alcaraz tras la final de Montecarlo

La final de Montecarlo concluyó este domingo tras un enfrentamiento que confirma a los dos protagonistas como las figuras más destacadas de la competición actual.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han batido en un intenso duelo sobre la tierra batida, haciendo gala de una destreza que los sitúa en la cima del tenis.

Sin embargo, el tenista murciano ha caído finalmente ante un rival que mantiene una inercia muy favorable desde el inicio del presente año.

Publicidad

​El marcador ha registrado un resultado de 7-6 (5) y 6-3 a favor de Sinner, tras una exhibición de más de dos horas de duración. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han mantenido un pulso arduo, demostrando ser los profesionales más habilidosos del panorama deportivo actual.

Además de alzarse con la victoria en el torneo, el jugador italiano ya se encuentra oficialmente ocupando la primera posición de la clasificación mundial, consolidando un cambio de mando que se venía gestando en los últimos meses.

Jannik Sinner recupera el número uno ante Alcaraz

​La victoria en el primer torneo de tierra batida de la temporada ha tenido consecuencias inmediatas en la tabla clasificatoria. Este triunfo ha supuesto para Jannik Sinner alcanzar un total de 13.400 puntos, cifra que le permite coronarse como el nuevo número 1 del deporte de la raqueta.

Por su parte, el jugador español retrocede hasta el segundo puesto de la lista con una puntuación de 13.240 puntos, lo que refleja la escasa distancia que separa a ambos deportistas en la lucha por el trono.

​Esta rotación en la cima responde a las dinámicas opuestas que han mostrado los dos tenistas en el arranque de 2026. Mientras Sinner ha aprovechado cada oportunidad para sumar puntos, Alcaraz ha visto cómo su margen de ventaja se reducía tras sus actuaciones en los torneos de Indian Wells y Miami.

La regularidad del italiano en las rondas finales ha sido el factor determinante para desplazar al murciano de una posición que había defendido con éxito durante gran parte del año anterior.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner Fuente: ATP

​Las nuevas metas de Carlos Alcaraz ante la pérdida del primer puesto del ranking ATP

​El tenista español ha compartido sus impresiones sobre esta nueva situación en el ranking de forma directa. Alcaraz ha reconocido que no podrá defender todos los puntos acumulados en las próximas semanas, un escenario que su rival directo puede aprovechar para ampliar la diferencia. "Voy a presionar todo lo posible para recuperar esa posición cuanto antes una vez la pierda. Eso es lo que hace tan emocionante nuestra rivalidad", ha declarado el jugador para explicar la motivación que le genera este desafío.

Publicidad

​A pesar de la importancia de la clasificación semanal, el murciano mantiene sus objetivos principales centrados en los torneos de mayor categoría. El jugador ha aclarado que lo que más le motiva son los Grand Slams, aunque se fija metas a corto plazo para mantener la competitividad diaria. La pérdida del número 1 se percibe como un aliciente dentro de una trayectoria que busca la excelencia constante. Su discurso invita a pensar en una reacción inmediata para intentar revertir los resultados en las siguientes citas del calendario.

​Tras el intenso esfuerzo realizado en la tierra batida de Montecarlo, las miradas se centran ahora en los eventos venideros. El calendario profesional marca como siguiente parada destacada el torneo Godó de Barcelona, que se celebrará en los próximos días. Esta competición representa una oportunidad para que Alcaraz recupere sensaciones positivas ante su público y comience la remontada de puntos necesaria para acechar de nuevo el liderato de Sinner.