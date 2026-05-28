Cynthia Erivo revienta contra los que la llamaban guardaespaldas de Ariana Grande: 'Fue doloroso'

Cynthia Erivo ha plantado cara al meme que la convirtió en 'la guardaespaldas' de Ariana Grande. En una entrevista con Variety, la actriz de 'Wicked' ha destapado el racismo y la gordofobia que escondía el chiste viral.

El origen del viralazo está en la premiere de 'Wicked: For Good' en Singapur, cuando un hombre se coló en la alfombra roja y agarró a Ariana. Cynthia, que iba a su lado, le empujó para apartarlo. El vídeo corrió como la pólvora y Twitter la bautizó como 'bodyguard' — guardaespaldas — en cuestión de horas.

El empujón de Singapur: así nació el meme

Durante la alfombra roja, un fan se coló entre las barreras de seguridad y agarró del brazo a Ariana Grande. Cynthia, que iba justo detrás, reaccionó al instante empujando al hombre para apartarlo. Las imágenes se hicieron virales y mucha gente interpretó el gesto como una escena de guardaespaldas, olvidando que simplemente estaba protegiendo a una amiga.

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Pero lo que no se veía en el vídeo, según ha revelado ahora Erivo, es que el hombre se negaba a soltar a Grande. 'No la dejaba ir. Así que seguí empujándole para quitármelo de encima', explicó en Variety. La actriz asegura que todo el equipo estaba 'aterrorizado'.

Lo que duele de verdad cuando te llaman 'la guardaespaldas'

Para Cynthia, el chiste del guardaespaldas no era inofensivo. Escondía una mirada racista y gordófoba que ella ha señalado sin pelos en la lengua. 'Creo que no hemos asumido lo insidiosa que es la forma en que vemos a las mujeres negras. Y sé que muchos leerán esto y pensarán: 'Por favor, no va de eso'. Pero sí, va de eso', soltó.

La actriz insistió en que los comentarios sobre su cuerpo, su complexión y su cabeza rapada reforzaban la idea de que tenía un rol de protectora. 'Me atrevo a decir que si la situación hubiera sido al revés, la gente no habría reaccionado igual', añadió.

No es solo la anécdota de un empujón: Erivo ha puesto el foco en el racismo estructural que Hollywood lleva décadas sin abordar.

Más allá del incidente, Cynthia también desmintió los rumores de que su amistad con Ariana fuera falsa. 'Nos escribimos casi todos los días', aclaró, y recordó que durante los cuatro años de rodaje han estado 'aguantando con alfileres'.

Gordofobia en Hollywood: un patrón que se repite

No es la primera vez que una actriz negra con un físico no normativo es leída en clave de fuerza bruta. A Halle Bailey la llamaron 'demasiado musculosa' para ser Ariel; a Leslie Jones la acosaron con chistes racistas durante el estreno de 'Cazafantasmas'. El cine mainstream sigue sin saber leer los cuerpos que se salen del canon.

La propia Cynthia lleva años enfrentándose a críticas por su imagen. En 2024, cuando se anunció su papel en 'Wicked', ya hubo quien cuestionó si encajaba en el estándar de la bruja buena. Ella respondió con una publicación en Instagram: 'Soy exactamente quien debe estar aquí'. Esa misma determinación es la que ha vuelto a mostrar ahora.

Lo que queda claro es que Cynthia Erivo no va a dejar pasar una más. Su entrevista ha sido un golpe sobre la mesa en un momento en que el debate sobre la representación corporal en Hollywood está más vivo que nunca. Y con 'Wicked: For Good' todavía arrasando en cines, la conversación no ha hecho más que empezar.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)