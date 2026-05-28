Filtran la fecha de la edición física de Hollow Knight Silksong y es más tarde de lo que esperabas

Si pensabas que con el lanzamiento digital del 4 de septiembre ya habías cumplido, Team Cherry y Fangamer te tienen preparada una espera extra. La edición física de Silksong no aterriza hasta octubre, y encima reeditan el primer juego para hacerte más daño a la cartera. El filtrador billbil-kun (sí, ese que nunca falla) ha soltado la fecha: el 16 de octubre de 2026 veremos el cartucho en las tiendas.

La noticia no pilla a nadie desprevenido, porque el lanzamiento en digital lleva ya un tiempo corriendo y la propia Fangamer había adelantado que la versión física se demoraría. Pero ¿más de un año de espera? Eso sí que duele. Y ojo, porque no es solo Silksong: el mismo día se reedita la entrega original con todos los extras físicos que echabas de menos.

El kit completo: manual, mapa y cero game-key cards

Seguro que recuerdas aquella polémica con los cartuchos que solo traían una clave de descarga. Pues aquí nada de eso. El cartucho de Silksong para Switch 2 incluirá el juego completo, un manual de 32 páginas y un mapa desplegable de Pharloom. Algo que los fans más veteranos agradecerán como agua de mayo.

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La distribución corre a cargo de Fangamer, que ya tiene experiencia con ediciones físicas del primer Hollow Knight. Y la reedición de ese primer título también llegará el 16 de octubre con su propio manual de 28 páginas y el mapa de Hallownest. Vamos, que te puedes montar una biblioteca de insectos en la estantería.

La edición física no es un simple cartucho: trae manual de 32 páginas y un mapa desplegable de Pharloom, como homenaje a los tiempos en que los juegos olían a tinta.

¿Merece la pena esperar hasta octubre o mejor ir a lo digital?

Aquí cada uno con su cartera. El juego digital ya está rodando desde septiembre de 2025 y ha recibido varias actualizaciones y hasta un DLC. Pero si eres de los que guardan los juegos como reliquias, la espera se justifica. El manual de 32 páginas no es un panfleto cualquiera: Fangamer suele currarse ilustraciones y detalles de lore que en digital pasan desapercibidos. Y el mapa desplegable... a ver, ¿quién no quiere clavarlo en la pared?

Eso sí, la fecha de octubre queda lejos. Para entonces muchos ya habrán exprimido el juego, y la tentación de pillarlo en digital ahora es fuerte. La buena noticia es que no hay prisas: no se trata de un contenido exclusivo de la edición física, así que puedes completar la aventura antes y luego esperar el físico para la colección.

Recordemos que el desarrollo del juego viene de lejos, como recuerda la cronología de Silksong. Este retraso en el físico no es nuevo: otros indies como Hades o Celeste también separaron meses el lanzamiento digital del físico. Con la diferencia de que aquí Fangamer ya estaba avisando.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La edición física pinta bien, con extras de calidad y sin trampas de game-key card. Pero tener que esperar hasta octubre cuando el juego ya está disponible en digital rebaja un poco la emoción. Aun así, si eres team físico, la cartera va a llorar.

El resumen para vagos (TL;DR)