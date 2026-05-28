Donkey Kong 64 aterriza en Nintendo Switch Online la próxima semana

A los que crecisteis con el cartucho amarillo chillón: Donkey Kong 64 llega a Nintendo Switch Online el 4 de junio. Aquel plataformas de Rare que partió a la comunidad en dos —entre los que amaban sus cinco personajes y los que huían del pantano de recolección— vuelve sin remaster, pero con el requisito del Paquete de Expansión.

Lo que trae el mono de Rare (y lo que no)

El juego que conocimos en 1999 desembarca tal cual, sin filtros HD, sin mejora de framerate, ni siquiera un menú de selección de pantalla panorámica. Es la ROM original de Nintendo 64 emulada, con la misma chullez y la misma exigencia de hardware que entonces: en su día, el Expansion Pak era un requisito indispensable para ejecutar el juego, y hoy ese papel lo juega la suscripción al Paquete de Expansión de Nintendo Switch Online. Si no tienes el nivel superior, el mono ni siquiera te saluda.

Como recordatorio para los que no vivieron aquella época dorada, el Expansion Pak era un módulo que duplicaba la RAM de la consola de 4 a 8 MB, y Donkey Kong 64 lo necesitaba sí o sí, junto a títulos como Majora’s Mask. La ironía es que ahora pagues por acceder a un juego que en su día venía con un 'chollo' de hardware en la caja —y que hoy se reduce a un simple botón de descarga. Puedes repasar la historia del Donkey Kong 64 en Wikipedia.

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¿De verdad querías volver a ese pantano de recolección?

Donkey Kong 64 fue, y sigue siendo, un título que despierta pasiones encontradas. Por un lado, el carisma de Rare, unos gráficos que en su momento rompían moldes y la icónica canción DK Rap que muchos tararean aún. Por el otro, un diseño de niveles basado en la recolección obsesiva de plátanos, monedas, planos y llaves que exige cambiar constantemente de personaje. El lagarto morado, el gorila, el chimpancé, la ardilla y el kremling: cinco personajes con habilidades exclusivas que te obligan a recorrer los mismos mundos una y otra vez.

Ese diseño de backtracking extremo fue celebrado en su día por la crítica —Eurogamer lo calificaba como 'un mundo enorme y repleto de secretos'—, pero el tiempo ha colocado al juego en un lugar más polémico. Hoy, en la era de los speedruns y las guías en YouTube, hay quien lo recuerda como una obra maestra incomprendida y quien lo tacha directamente de pesadilla. El regreso a Switch Online es la excusa perfecta para que cada cual compruebe en qué bando se sitúa veintisiete años después.

La nostalgia de Donkey Kong 64 es un arma de doble filo: revive glorias pixeladas, pero también revive dolores de pulgar con backtracking sin piedad.

Por qué Nintendo sigue apostando por el retro sin miedo (y con letra pequeña)

Nintendo lleva años dosificando su catálogo retro como quien raciona el turrón en Navidad. El Paquete de Expansión se ha convertido en el cajón de sastre donde caen, con cuentagotas, las piezas más apetecibles de la era de los 64 bits. Con la llegada de Donkey Kong 64, la compañía engorda el argumento de que los 50 euros anuales valen la pena, pero a la vez subraya la barrera de entrada: quien quiera revivir esta rareza tendrá que pasar por el aro de una suscripción de pago.

El movimiento encaja con la estrategia de no regalar los clásicos en un mundo donde otras plataformas —como Xbox con su retrocompatibilidad mejorada— miman a los nostálgicos sin pedir un euro extra. Nintendo, en cambio, mantiene el valor de su biblioteca histórica como un producto de pago recurrente. Jugar al Donkey Kong original sin remasterizar, con sus texturas borrosas y su framerate de 20 fps, tiene su punto melancólico, pero también su dosis de '¿de verdad estoy pagando por esto?'.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El mono de Rare regresa con todo el carisma intacto y una legión de fans que esperaban su turno desde hace años. Eso sí, la falta de mejoras técnicas y la exigencia del Paquete de Expansión rebajan el entusiasmo, especialmente para quienes esperaban un remaster digno. Si te brillan los ojos al escuchar Oh, banana!, ya tienes planes para el 4 de junio.

El resumen para vagos (TL;DR)