Mina the Hollower, de los creadores de Shovel Knight, ya es el mejor juego de 2026 con un 93 en Metacritic

Mañana sale Mina the Hollower y, sin haberlo probado aún, ya es el juego mejor valorado de 2026. Un 93 en Metacritic, superando a mastodontes como Resident Evil Requiem o Forza Horizon 6. Así, sin anestesia. Pero si has seguido a Yacht Club Games, los creadores de Shovel Knight, esto no te pilla por sorpresa: llevan una década haciendo magia con presupuestos indie.

Excavar, latigazos y un Souls disfrazado de Zelda

Mina the Hollower es un action RPG con pinta de Game Boy Color pero cerebro de 2026. Mina, la protagonista, puede excavar bajo tierra para esquivar enemigos, saltar más lejos o encontrar secretos. El látigo es su arma principal, pero puedes equipar hachas y dagas como secundarias. Y ojo al dato: cuando te matan, pierdes objetos y solo los recuperas si derrotas al enemigo que te reventó. Un soulslike puro, pero con estética 8 bits que recuerda a Link’s Awakening.

El salto técnico es notable: pasan del 2D de Shovel Knight a un 3D isométrico que mantiene el pixel art pero permite profundidad. Llevaban seis años desarrollándolo y se nota en cada animación. No es un simple homenaje a la NES: es un juego que entiende qué hacía grandes a aquellos clásicos y lo moderniza sin perder el aroma.

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Por qué a los fans de Shovel Knight no les ha pillado por sorpresa

Yacht Club Games ya demostró con Shovel Knight que un estudio pequeño puede hacer juegos a la altura de los grandes. Aquel plataformas financiado en Kickstarter se convirtió en uno de los indies más queridos de la historia, con una media de 90 en Metacritic. Así que cuando anunciaron Mina the Hollower, los foros se incendiaron con expectativas. Ahora, con las primeras reviews, la explosión está justificada.

No es casualidad: el estudio ha refinado su fórmula con cada expansión de Shovel Knight y no ha soltado lastre creativo. Mina es el resultado lógico de seis años sin prisas, solo obsesión por el detalle. Y sí, los críticos se han rendido, pero la pregunta es si el hype se traducirá en ventas masivas o se quedará en un fenómeno de nicho.

El espejismo del 93 y la desconfianza en Metacritic

A ver, un 93 en Metacritic es un numerazo. Pero llevamos tiempo desconfiando de las notas agregadas: dependen de qué medios puntúan y de cómo se ponderan las reseñas. En el caso de Mina, todos los análisis destacan los mismos puntos fuertes: diseño de niveles, mecánica de excavación y homenaje bien entendido. Casi nadie pone peros al combate o a la dificultad. Así que la puntuación no parece inflada, sino reflejo de un trabajo pulido.

El precedente más cercano es, paradójicamente, el propio Shovel Knight. También llegó con notas altísimas y se convirtió en un clásico instantáneo. Si Mina sigue esa senda, Yacht Club Games se consolida como el estudio indie que mejor sabe capturar la esencia de los 8 bits sin hacer refritos nostálgicos. Y eso, en plena sobredosis de remakes, es oro puro.

Un soulslike estético que no se avergüenza de su legado, pero que juega en otra liga gracias a la excavación y al látigo.

El lanzamiento es mañana, 29 de mayo, en PC y Switch 2. Los primeros gameplay filtrados muestran un framerate estable y una banda sonora que ya pide a gritos un vinilo. Si el boca a boca acompaña, podría ser el sleeper hit del verano.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Yacht Club Games no defrauda: Mina aúna lo mejor del plataformeo clásico con mecánicas modernas y una puesta en escena deliciosa. Le bajo un punto y medio porque el género no es para todos y todavía falta ver cómo envejece cuando el brillo de las reviews se apague. Pero mañana hay que echarle el guante.

El resumen para vagos (TL;DR)