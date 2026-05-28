Alejandro Amenábar rompe su silencio: esto opina del éxito de Los Javis en Cannes

Alejandro Amenábar acaba de hablar del exitazo de Los Javis en Cannes y sus palabras ya corren como la pólvora. El director de 'Tesis' y 'Mar adentro' ha roto su silencio justo cuando todo el cine español sigue celebrando el premio a mejor dirección que se han llevado el otro día. La edición 79 del festival ha sido una locura para ellos y Amenábar no ha querido quedarse al margen.

Así se ha llevado Los Javis el premio gordo en la Croisette

'La bola negra', la película con la que Ambrossi y Calvo debutaban en la sección oficial, ha arrasado en Cannes con una ovación de casi 20 minutos. Las crónicas coinciden en que fue una de las más largas de la historia del certamen. Lo tenían todo a favor y aun así se mostraron sorprendidos cuando el jurado leyó sus nombres junto al veterano Pawel Pawlikowski por 'Fatherland'.

Penélope Cruz, una de las protagonistas del filme, no pudo contener las lágrimas en la sala. El momentazo ya es historia del cine español. Y es que la pareja, que sigue trabajando junta pese a su separación sentimental, ha demostrado que la química profesional va por otro carril.

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Amenábar habla: «tienen muchísimo talento»

El director de 'Los otros' ha concedido unas declaraciones donde deja claro que este premio es la confirmación definitiva del talento de Los Javis. «Primero señalar que el hecho de que haya habido tres películas españolas en Cannes en competición ya es bastante insólito y además con un grupo de directores que tienen un talentazo increíble. Yo no he visto la película pero sin duda será la confirmación de Los Javis. Ellos tienen muchísimo talento y me alegro muchísimo», ha dicho sin paños calientes.

Que Amenábar, con su historial de premios y su propio palmarés en Cannes (fue presidente del jurado de la Semana de la Crítica en 2018), se pronuncie así tiene mucho peso. No es un elogio cualquiera. Es un espaldarazo de alguien que sabe lo que cuesta llegar hasta ahí.

El momento en que Ambrossi recogió el premio fue pura emoción. Al llegar a Madrid, el propio Javier Calvo confesó: «Ya sabemos que lo que queremos hacer es juntos, y acojona porque el listón está alto, pero sabemos que podemos hacerlo mejor». Vamos, que no se bajan del carro ni queriendo.

El premio en Cannes no es solo un trofeo: es la prueba de que Los Javis han sabido reinventarse después del final de su relación y seguir siendo una de las parejas creativas más sólidas del cine español.

¿Y ahora qué? El cine español se frota las manos

El éxito de 'La bola negra' llega en un momento en el que el cine español está viviendo una primavera dulce con tres películas compitiendo en la Croisette. No es casualidad. El relevo generacional que representan Los Javis se ha confirmado con datos y ovaciones.

Más allá del morbo de si volverán o no como pareja, lo interesante es que su sintonía profesional sigue intacta. Amenábar lo ha dicho claro: «nos queda un ratito más, por lo menos un par de años». Y eso, en una industria donde las relaciones se rompen y los proyectos se caen, es una declaración de intenciones de las gordas. Para los que llevan años siguiéndoles desde 'Paquita Salas' y 'Veneno', este premio sabe a justicia.

Habrá que ver qué pasa con la carrera por los Goya y si el tirón internacional les abre las puertas de Hollywood. De momento, el salseo es mínimo y la alegría, máxima. Y eso, en el mundillo del cine, no pasa todos los días.

El chisme en 3 claves (TL;DR)