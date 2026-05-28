Multa millonaria a Temu en Europa: 200 millones por productos ilegales

Alguien en Bruselas ha puesto el cascabel al gato chino de las gangas: a Temu le acaban de caer 200 millones de euros de multa por vender productos que no pasarían ni un control de aduanas de juguete. La Comisión Europea ha decidido que la era de la impunidad low‑cost se acabó y ha aplicado con contundencia la Ley de Servicios Digitales.

La sanción se debe a que Temu no evaluó correctamente los riesgos de los productos ilegales que campan a sus anchas por su plataforma. Y no hablamos de un mechero que deja de funcionar a los dos días. Hablamos de cargadores que podrían freír tu móvil —o tu cocina— y de peluches para bebés que se desmontan en piezas pequeñas con la misma facilidad con la que se rompe un huevo Kinder.

Lo que escondían los cargadores y los peluches

En 2024, las autoridades europeas hicieron algo muy sencillo: compras misteriosas. Adquirieron lotes de dispositivos electrónicos y juguetes de primera infancia en Temu. Los resultados fueron un desastre: un porcentaje altísimo de los cargadores no superó las pruebas básicas de seguridad eléctrica y un buen número de juguetes para bebés contenía sustancias químicas por encima de los límites legales o piezas con riesgo de asfixia. Como si vendieran un peluche de Kanoxa con clavos en lugar de ojos.

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Temu, por su parte, presentó una evaluación de riesgos que la Comisión ha calificado de genérica, sin datos sólidos y absolutamente insuficiente. Vamos, que o bien miraron para otro lado o su departamento de compliance es un mono con una calculadora.

La vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen lo ha dicho claro: ahora es el momento de que Temu cumpla con la ley. Y 200 millones de euros no son calderilla precisamente, aunque para un gigante que factura como un país pequeño quizá tampoco sea un drama.

200 millones por no evaluar riesgos: la Ley de Servicios Digitales ha dejado de ser papel mojado, ahora muerde.

Temu ya no juega en la liga de los intocables

Hasta hace poco parecía que marketplace asiático era sinónimo de «todo vale mientras sea barato». Pero Europa ha empezado a aplicar la misma vara de medir que ya usó con los gigantes tecnológicos en materia de privacidad o competencia. Temu ya no puede esconderse tras la excusa de ser un mero intermediario: la Ley de Servicios Digitales exige responsabilidad activa sobre lo que se vende, y esta multa es el primer aviso serio.

El plazo para que Temu presente un plan de acción con medidas correctoras expira el 28 de agosto de 2026. Si no lo hace, o si el plan se queda corto, vendrán más medidas. Y en Bruselas ya han demostrado que no tienen miedo a tirar de billetera ajena.

Para los compradores compulsivos de fundas de móvil con forma de aguacate o licuadoras a 3 euros, la noticia tiene un sabor agridulce. Por un lado, la seguridad manda. Por otro, el chollo infinito quizás tenga los días contados. La pregunta del millón es si Temu asumirá la multa como un coste operativo y seguirá igual o si de verdad cambiará sus filtros. Yo, conociendo la historia, me inclino por lo primero.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La multa es alta, pero Temu mueve tanto volumen que 200 millones pueden ser menos de lo que parece. Aun así, la señal a los marketplaces asiáticos es clara: Europa no está para bromas con la seguridad. O reformas tu tienda o te fríen a sanciones —nunca mejor dicho.

El resumen para vagos (TL;DR)