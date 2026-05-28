Stan Lee 'resucita' gracias a la inteligencia artificial de ElevenLabs y el debate ético estalla

Stan Lee vuelve a hablarnos sesenta años después de crear a medio universo Marvel, y esta vez no es un cameo en la gran pantalla. La empresa de audio basado en IA ElevenLabs ha adquirido los derechos sobre su voz y su imagen para licenciarlos a terceros. Audiolibros, cómics generativos, campañas publicitarias… el catálogo está abierto. Y el debate ha explotado en cuestión de horas.

La resurrección digital según ElevenLabs: audiolibros, cómics y todo lo que se les antoje

Chaz Rainey, abogado de Stan Lee Universe, lo ha vendido como un homenaje: "Stan siempre creyó en acercarse a sus fans allí donde estuvieran". La realidad es que ElevenLabs —cuya web oficial ya presume de voces ilustres como Michael Caine o Albert Einstein— podrá colocar a un Lee digital en películas, anuncios o incluso en un club del libro por suscripción. El límite, por ahora, no está claro.

La idea es que cualquier usuario pueda escuchar al creador de Spider-Man narrando sus historias favoritas. También generar viñetas con su rostro a partir de plantillas. Un pastel jugoso para los coleccionistas de nostalgia, aunque la letra pequeña de los derechos sigue siendo un campo de minas. Y aquí viene lo escabroso.

Publicidad

Antes de morir en 2018, el propio Lee demandó a POW! Entertainment, alegando que sus directivos conspiraron para "robar fraudulentamente" su nombre e imagen y beneficiarse a su costa. La empresa, ahora parte de Stan Lee Universe, es clave en esta operación. Irónico, cuanto menos.

Convertir a Lee en un producto post mortem abre una puerta que ni siquiera él pudo cerrar en vida, y tiene más implicaciones de las que parece.

El precedente que ya sentó mal: 20 dólares por charlar con un holograma

No es la primera vez que la imagen de Lee se explota digitalmente. En la Comic Con de Los Ángeles del año pasado, la empresa Proto Hologram cobró entre 15 y 20 dólares por una conversación de tres minutos con una réplica IA del guionista. La reacción de los fans fue casi unánime: rechazo. Pongamos un ejemplo: las redes se llenaron de críticas que calificaban la experiencia de “morbosa” y “poco respetuosa”.

ElevenLabs parece ignorar ese precedente, o quizá lo considera superado gracias a un catálogo de voces de famosos vivos y muertos que va desde Matthew McConaughey hasta Judy Garland. Incluso recreó a James Earl Jones como Darth Vader dentro de Fortnite. Cosas de 2026.

La diferencia con Lee es que su legado está marcado por la disputa legal sobre su propia imagen. Con 95 años y una degeneración macular avanzada que le impedía leer, el creador peleó hasta el final para que su cara no acabara en manos ajenas. Y ahora ElevenLabs la tiene, en en la colección de voces junto a David Hasselhoff y Albert Einstein.

El debate ético no es solo sobre Stan Lee

La polémica va más allá del cameo póstumo. La industria tecnológica está normalizando la compra de derechos de imagen de fallecidos, y eso dispara preguntas incómodas: ¿quién decide cómo usarlos cuando el protagonista ya no puede opinar? ¿Se puede llamar homenaje a un producto que genera ingresos para terceros? En este caso, la respuesta parece un “sí” con letra pequeña. Más contexto sobre el legado del autor en su entrada de Wikipedia.

De momento, los fans se dividen. Algunos aplauden la iniciativa como una forma de mantener viva la conexión con Lee; otros la ven como una explotación descarnada de un icono que ya dejó claro que no quería ceder el control de su nombre. La empresa, mientras tanto, sigue sumando voces a su catálogo sin hacer demasiado ruido.

Lo único seguro es que el espectro de Stan Lee ha vuelto, y esta vez no es para un cameo de tres segundos. Es para quedarse en nuestros oídos todo lo que ElevenLabs quiera.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)