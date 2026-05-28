Hacienda confirma más de 1.000 euros en deducciones para hipotecas anteriores a 2013

Si tu hipoteca se firmó antes de 2013, la declaración de la Renta de este año puede devolverte más de 1.000 euros gracias al seguro del hogar. Hacienda lo confirma y el plazo para aprovecharlo acaba el 30 de junio. Vamos al grano.

Quién puede deducirse el seguro de hogar (y por qué importa 2013)

La clave está en el año de tu hipoteca. Si compraste tu vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013, sigues dentro del régimen fiscal anterior a la reforma y puedes desgravar en la Renta los gastos vinculados a la hipoteca: intereses, comisiones de apertura... y sí, también el seguro de hogar cuando está contratado con el mismo banco.

A Hacienda no le vale cualquier seguro. Tiene que ser el de la vivienda habitual e ir empaquetado en la cuota hipotecaria. Si lo pagas por separado, fuera. Pero si te lo cobran junto con la letra, entra en la deducción.

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¿La cifra? Puedes llegar a deducir hasta 9.040 euros anuales entre todos los conceptos (intereses, seguro, etc.). Eso se traduce en un ahorro real del 15% de esa cantidad, es decir, hasta 1.356 euros menos en tu factura fiscal. El seguro de hogar es solo una parte, pero si tu seguro ronda los 150-200 euros al año, la deducción te ahorra entre 22 y 30 euros adicionales. No es el maná, pero todo suma.

Cómo declararlo sin errores (y sin que te rechacen la deducción)

El truco está en la casilla 780 de la declaración. Ahí metes el importe total de las cuotas hipotecarias pagadas en 2025 (con seguro incluido si va en el recibo). El programa PADRE o el borrador de la web de la Agencia Tributaria lo calculan automático si los datos fiscales están volcados, pero ojo: a veces el seguro no aparece desglosado.

Si al banco solo le consta la cuota global sin separar el seguro, puedes solicitar un certificado que acredite cuánto pagaste por el seguro que va a riesgo del banco. Así evitas que un inspector te lo tire abajo. La AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) lo pide si revisan.

La deducción por vivienda habitual antes de 2013 sigue viva y muchos se dejan el seguro sin declarar.

Por qué Hacienda lo confirma ahora (y qué cambiará en el futuro)

No es una novedad legislativa. Lo que ha hecho Hacienda es aclarar en una contestación reciente a un senador que el seguro de hogar entra dentro de los gastos deducibles para hipotecas antiguas. La duda venía de inspecciones en las que el contribuyente perdía la deducción por no justificarlo bien. Con este aval, el Ministerio de Hacienda refuerza que sí, que es legal, siempre que vaya empaquetado en la cuota.

Para los que firmaron la hipoteca a partir de 2013, esto no aplica. Aquel año desapareció la deducción por vivienda habitual para la mayoría, salvo en los territorios forales (País Vasco y Navarra) que tienen su propia normativa. Si eres de esas comunidades, consulta tu caso porque a veces mantienen beneficios similares.

El precedente real es la deducción por inversión en vivienda habitual que estuvo vigente hasta 2012. Quienes la mantienen son unos pocos millones de personas, pero cada año muchos olvidan meter en la casilla el seguro. Esta contestación de Hacienda es un toque de atención para que no dejes dinero sobre la mesa.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: 2 de abril de 2026 – 30 de junio de 2026 (campaña de la Renta 2025).

2 de abril de 2026 – 30 de junio de 2026 (campaña de la Renta 2025). Quién puede pedirlo: Propietarios con hipoteca firmada antes del 1 de enero de 2013, para su vivienda habitual, con seguro de hogar contratado a través del banco y vinculado al préstamo.

Propietarios con hipoteca firmada antes del 1 de enero de 2013, para su vivienda habitual, con seguro de hogar contratado a través del banco y vinculado al préstamo. Cuánto: Deducción del 15% sobre hasta 9.040 euros anuales de cuotas hipotecarias (incluye el seguro). Ahorro máximo: 1.356 euros al año.

Deducción del 15% sobre hasta 9.040 euros anuales de cuotas hipotecarias (incluye el seguro). Ahorro máximo: 1.356 euros al año. Dónde se solicita: Incluye el importe en la casilla 780 al presentar la declaración de la Renta 2025 a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)