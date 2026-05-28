WhatsApp Plus de pago ya está aquí: Meta lanza suscripciones desde 2,99 euros con stickers y personalización

Alguien en Meta ha decidido que ya es hora de sacarle dinero hasta al buenos días. WhatsApp Plus es oficial, y no viene sola: Instagram Plus y Facebook Plus ya están desplegándose como las hermanas pequeñas que siempre quisieron sus propias suscripciones.

La noticia, adelantada por TechCrunch y confirmada por la propia compañía, confirma lo que llevaba meses oliéndose en foros y filtraciones. Meta ha puesto en marcha las versiones de pago de sus tres plataformas estrella, con precios que van de los 2,49 € para WhatsApp Plus a los 3,99 € mensuales por cada una de las variantes de Instagram y Facebook.

Y ojo, que esto no es un pack. Si quieres los tres servicios Plus, la broma te sale por unos 10,47 € al mes, casi once euros si no le tienes alergia a los decimales. No incluye Meta Verified, la verificación de pago, así que si además quieres la insignia azul tendrás que rascarte el bolsillo por separado.

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Qué traen exactamente estos Plus tan esperados

La respuesta corta: personalización. La respuesta larga: personalización, stickers y algunas funciones que hasta ahora eran gratuitas en otras apps de mensajería, pero con un envoltorio más mono.

WhatsApp Plus desbloquea nuevos iconos, temas, chats anclados extra, tonos renovados y stickers premium. Vamos, lo que antes conseguías con un APK pirata ahora te lo vende Mark Zuckerberg con factura y todo.

Instagram Plus y Facebook Plus comparten menú: historias que duran más de 24 horas, la opción de ver quién cotillea tus stories más de una vez y la posibilidad de publicar contenido en el perfil sin que aparezca en el feed de tus seguidores. Práctico para quien quiere estar sin estar, algo muy 2026.

Desde Meta han prometido que irán añadiendo más funciones con el tiempo. Por ahora, ninguno de estos extras justifica un desembolso mensual que, sumado a Netflix, Spotify, Amazon Prime y la suscripción a la IA de turno, empieza a parecer un sueldo en sí mismo.

El plan de monetización más allá del Plus

La jugada no se queda en los tres Plus. Meta también ha presentado Meta One Plus y Meta One Premium, suscripciones de 7,99 y 19,99 dólares respectivamente para acceder a más potencia de su asistente Meta AI. Y para empresas y creadores, los planes Meta One Essential (14,99 $) y Advanced (49,99 $) incluyen verificación y herramientas de visibilidad.

De momento, todo esto huele a test de mercado más que a apuesta definitiva. La compañía prueba cuánta gente está dispuesta a pagar por una app que hasta ahora era gratis y que, se mire como se mire, sigue siendo la misma debajo del icono nuevo.

WhatsApp Plus no es la superapp de pago que pedían algunos, sino un caramelo de personalización para bolsillos con ganas de estrenar icono.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 4/10. Meta se apunta a las suscripciones con un catálogo de extras que no entusiasma, pero que sienta las bases de un modelo Premium que irá creciendo. Por ahora, más humo que fuego, aunque los stickers molan y ver quién te espía las historias tiene su morbo.

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El resumen para vagos (TL;DR)