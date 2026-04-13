Psicología de la mentira: las 5 frases que más repite una persona mentirosa según las evidencias científicas

La psicología de la mentira sigue siendo un asunto que acapara un enorme interés entre los ciudadanos, nada extraño si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones que nos hacen dudar de las palabras de aquellos que nos rodean, especialmente en asuntos importantes.

Es por ello por lo que un estudio reciente de psicología social ha hecho un profundo análisis de conversaciones y patrones lingüísticos que han permitido conocer cuáles son las 5 frases que más repite una persona mentirosa según las evidencias científicas. Conocerlas puede ser clave para detectarlas.

LA PSICOLOGÍA SOCIAL ESTUDIA LA MENTIRA

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La ciencia sigue estudiando muchos aspectos que tienen que ver con nuestro cerebro. En este sentido, la psicología social se ha centrado a lo largo de los años en analizar miles de conversaciones y buscar patrones lingüísticos que puedan acompañar a la mentira y la falsedad.

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Según ha podido explicar la ciencia, existen determinadas marcas o indicios a nivel verbal que se repiten cuando alguien trata de no decir la verdad. Este trabajo aporta una lista de distintas expresiones que se dan con frecuencia en el discurso de personas mentirosas.

Los investigadores han combinado análisis de texto con observación de microgestos y patrones de pausas para poder identificar frases recurrentes. Para ello, cruzaron datos de entrevistas, grabaciones controladas, redes sociales, etcétera. De esta forma han podido encontrar patrones sobre el lenguaje relacionado con la mentira y el engaño.

LAS 5 FRASES MÁS FRECUENTES DE UNA PERSONA MENTIROSA

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Más allá de saber que el cerebro opta por el autoritarismo para evitar la presión psicológica, nos encontramos con avances en psicología de la mentira que nos han permitido conocer cuáles son las 5 fórmulas que aparecen con frecuencia en personas mentirosas:

"No te estoy mintiendo" : Se usa con frecuencia para apelar a la credibilidad de la otra persona, tratando así de engañarla.

: Se usa con frecuencia para apelar a la credibilidad de la otra persona, tratando así de engañarla. "No fue mi culpa" : Esta es una de las expresiones más habituales entre las personas mentirosas, estando pensada como un encuadre de negociación de responsabilidad.

: Esta es una de las expresiones más habituales entre las personas mentirosas, estando pensada como un encuadre de negociación de responsabilidad. "Hay un malentendido" : La persona mentirosa la utiliza para tratar de desplazar la discusión y reorientar la conversación hacia donde le interesa.

: La persona mentirosa la utiliza para tratar de desplazar la discusión y reorientar la conversación hacia donde le interesa. "Te juro que es verdad" : Funciona como intensificador. Trata de reforzar la confianza del interlocutor y reducir la sospecha sobre la mentira, aunque suele no surtir efecto.

: Funciona como intensificador. Trata de reforzar la confianza del interlocutor y reducir la sospecha sobre la mentira, aunque suele no surtir efecto. "No me acuerdo": Es una estrategia que sirve para esquivar dar detalles comprometidos. Es una respuesta que acostumbra a estar acompañada de vaguedad temporal y justificaciones vagas. Son rasgos típicos cuando la persona evita confirmar hechos y, al relatar, suele generar incoherencias.

Según los expertos en psicología de la mentira, esas expresiones utilizadas por las personas que quieren decir una mentira buscan convencer a la otra persona y tratar de desviar de alguna manera la atención y el foco sobre el asunto a tratar.

CÓMO RECONOCER A LA PERSONA QUE DICE MENTIRAS

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La ciencia ya ha podido explicar cómo son las personas que hablan solas, y a través de diferentes investigaciones también ha detectado los patrones y rasgos de las personas que dicen mentiras. El patrón detectado remite a recursos lingüísticos clásicos: negociación, juramento, evasión y reencuadre.

Se trata de una serie de tácticas que alteran la percepción del oyente y permiten a la persona mentirosa modular su imagen. Los expertos destacan que ninguna frase prueba la mentira por ella misma, debiendo valorar el contexto y la coherencia.

Los expertos aconsejan atender a los cambios en el ritmo del habla, el aumento en el uso de muletillas, justificaciones innecesarias o detalles superfluos. También hay discrepancias entre lo que se dice y lo que muestran las pruebas.

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Por otro lado, también hay que prestar atención a la falta de coherencia emocional y a evasivas que tratan de cortar la conversación. Aunque los autores del estudio explican que ninguna de estas frases es una prueba que demuestre totalmente una mentira, su repetición y el contexto sí que son indicios útiles para ello.