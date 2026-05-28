La amenaza de huelga indefinida de los trabajadores de Samsung se salda con bonos de 340.000 dólares

El sindicato de la división de chips de Samsung ha jugado sus cartas con la frialdad de un jugador de póker que sabe que tiene una escalera de color. La amenaza de una huelga indefinida estaba programada para empezar en 90 minutos, y en ese último suspiro, la empresa ha soltado la chequera. Literalmente.

El resultado: cada uno de los 28.000 empleados de esa unidad se llevará, de media, 340.000 dólares (513 millones de wones) en bonus. Una cifra que en cualquier otro sector haría temblar a los sindicatos… por envidia. La votación se ha cerrado en un 74% a favor del acuerdo, según el sindicato mayoritario, y el riesgo de que se parara la producción de los chips más cotizados del planeta se ha esfumado.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto: Samsung es el mayor fabricante mundial de chips de memoria. Si esta gente deja de producir, los centros de datos de IA se van al garete y las GPUs empiezan a escasear aún más. Un escenario que, según Bloomberg, habría tenido consecuencias imprevisibles para la industria, porque la demanda ya duplica la oferta.

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Yo gano, tú ganas... ellos no

Pero aquí empieza lo interesante. Mientras que los ingenieros de la división de semiconductores de Samsung se llevan hasta 600 millones de wones (unos 400.000 dólares), el resto de los 260.000 empleados de Samsung, los que fabrican móviles, lavadoras o televisores, se reparten las migajas: apenas 6 millones de wones (4.000 euros) de bonus testimonial. La asimetría es de 100 a 1.

La razón es puramente contable: los bonus van ligados al rendimiento financiero de cada unidad de negocio, y la división de chips ha multiplicado por 48 sus beneficios en el primer trimestre del año, una burrada alimentada por la crisis de memorias y la fiebre de la IA. La otra cara de la moneda la ha pintado TM Roh, el jefe de la división de dispositivos, que ha enviado un comunicado interno admitiendo que miles de empleados se sienten "alienados, despojados y heridos".

No son palabras de un ejecutivo que quiera caer bien: el sindicato que agrupa a esos otros trabajadores rechazó el acuerdo con un mísero 21% de votos a favor, mientras que el bloque de chips lo apoyó con más del 80%. Una fractura que promete dar juego en los próximos meses.

El bonus de 340.000 dólares es la prueba de que, cuando las máquinas de IA compran chips, los que los fabrican pueden pedir casi cualquier cosa. Y Samsung ha cedido.

La fiebre del silicio tiene estos síntomas

El caso Samsung es un ejemplo perfecto de lo que está pasando en la industria: la inteligencia artificial funciona con memorias, y quien las produce se está forrando. SK Hynix y Micron también han superado el billón de dólares de capitalización bursátil, y Samsung va camino de ser la empresa con más beneficios operativos del planeta en 2026, solo superada por Saudi Aramco.

La gran pregunta es si este reparto de beneficios es sostenible sin romper la empresa por dentro. Los bonus de 340.000 dólares son una solución de emergencia, no una política de recursos humanos. La próxima vez que el mercado de las memorias se enfríe —que lo hará—, Samsung tendrá una plantilla con un sentido de la desigualdad bien arraigado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La noticia es un pelotazo financiero, pero el verdadero drama está en la desigualdad interna que ha destapado. Si la próxima crisis no la arreglan con cheques, la huelga será doble.

El resumen para vagos (TL;DR)