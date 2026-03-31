Alcaraz y Sinner, el primer gran asalto por el número 1 en la tierra de Montecarlo

El circuito de tenis se traslada a la tierra batida con el inicio del Masters 1000 de Montecarlo. Esta cita inaugura la gira europea sobre arcilla y sitúa a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en una pelea directa por el primer puesto del ranking ATP.

El murciano llega al Principado con la responsabilidad de defender los puntos obtenidos el año pasado, mientras que el italiano aparece con una racha de victorias que amenaza el orden establecido en la parte alta de la tabla de clasificación. Es el momento en el que los resbalones y la paciencia en el fondo de la pista dictan quién manda en el deporte de la raqueta.

​La organización del torneo, con un cuadro de 56 jugadores, obliga a un esfuerzo máximo desde la primera ronda. Los ocho principales cabezas de serie no disputan el partido inicial, pero el resto deberá afrontar seis encuentros en apenas siete días para levantar el trofeo. La ausencia de nombres como Novak Djokovic abre el abanico de opciones para especialistas en esta superficie como Casper Ruud o Stefanos Tsitsipas, quienes suelen obtener sus mejores resultados sobre el polvo de ladrillo monegasco.

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El cuadro es una trampa constante donde cualquier despiste físico penaliza el doble que en las pistas rápidas de la gira americana.

​Alcaraz puede salir muy fortalecido de Montecarlo... o perder el número 1

​El equipo de Alcaraz ha subrayado la importancia de gestionar los golpes y los impulsos durante los partidos largos. En una superficie que premia la calma y el desgaste de piernas, el control de los errores no forzados determinará si el español logra mantener su ventaja en los puntos.

El sorteo del cuadro podría deparar enfrentamientos peligrosos en octavos de final contra jugadores con un estilo agresivo como Francisco Cerúndolo o Musetti, que saben perfectamente cómo romper el ritmo de los favoritos en la arcilla. Alcaraz necesita esa chispa que le hace diferente, pero también la cabeza fría para no regalar juegos en momentos de tensión.

​Por su parte, Sinner busca su primer gran éxito en tierra batida esta temporada tras su dominio casi abusivo en las pistas duras. La solidez del italiano desde el fondo de la pista lo convierte en el rival más duro para un posible cruce con el murciano en la final. Sin embargo, antes deberán superar a oponentes que no figuran como cabezas de serie pero que tienen un nivel capaz de dar la sorpresa, como Arthur Fils o los especialistas argentinos que dominan esta superficie con una soltura natural. El italiano ha mejorado mucho su movilidad en el barro, pero Montecarlo es la prueba de fuego real para ver si su nivel actual se traslada a una superficie más lenta y pesada.

​El camino hacia el número 1 en la arcilla

Carlos Alcaraz, de cinco en cinco en Indian Wells Fuente: ZUMA

​El inicio de la gira en el Principado servirá para medir si el cambio de suelo frena el avance de Sinner o si Alcaraz logra imponer su juego para seguir mandando en el circuito. Cada partido en Montecarlo tendrá consecuencias directas en la lucha por el liderato.

La diferencia de puntos es tan estrecha que un tropiezo en cuartos de final podría cambiar el dueño de la cima del tenis mundial. El público espera esa final soñada entre los dos nuevos referentes, pero el camino está lleno de minas. Jugadores como Holger Rune o el propio Andrey Rublev ya han demostrado que en Montecarlo el favoritismo se queda en el vestuario nada más saltar a la arena.

​La preparación física de los últimos días en la academia ha sido intensa. Alcaraz sabe que no puede permitirse las desconexiones que sufrió en Miami si quiere frenar el empuje de un Sinner que parece no tener techo. La tierra batida iguala las fuerzas y obliga a jugar con más margen, algo que debería beneficiar el juego variado del español. Sin embargo, la confianza ciega del italiano en sus golpes planos puede hacer mucho daño si la pista está seca y rápida.

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Todo se decidirá en los detalles, en quién aguanta mejor el peloteo largo y en quién sabe leer mejor los vientos del Mediterráneo que tanto influyen en el juego del club monegasco.

Más información: Alcaraz pierde el colchón y Sinner acecha el número uno tras Miami.